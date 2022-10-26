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Белорусская делегация с Натальей Кочановой примет участие в сессии МПА СНГ в Самарканде

26 октября 2022 20:40
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Новости Беларуси. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой примет участие в сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Старт мероприятиям дадут 27 октября в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусская делегация с Натальей Кочановой примет участие в сессии МПА СНГ в Самарканде-1

Запланирован ряд заседаний постоянных комиссий Ассамблеи по культуре, информации, туризму и спорту, по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Главы парламентских делегаций на встрече обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги и наметят планы на будущее. Один из ключевых вопросов – мониторинг избирательных кампаний на пространстве Содружества.  

# СНГ # Наталья Кочанова # Фотофакт

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