Белорусская делегация с Натальей Кочановой примет участие в сессии МПА СНГ в Самарканде

Новости Беларуси. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой примет участие в сессии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Старт мероприятиям дадут 27 октября в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланирован ряд заседаний постоянных комиссий Ассамблеи по культуре, информации, туризму и спорту, по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Главы парламентских делегаций на встрече обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги и наметят планы на будущее. Один из ключевых вопросов – мониторинг избирательных кампаний на пространстве Содружества.