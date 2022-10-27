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Почему противники США становятся партнёрами России и Беларуси? Рассказал политолог

27 октября 2022 19:07
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую».  О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы где живем?

Почему противники США становятся партнёрами России и Беларуси? Рассказал политолог-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Начну речь, что сегодня осталось только одно правило, что этой западной верхушке позволено все. Если вы принимаете это правило, тогда вы свой человек. В обратную сторону это, конечно, не работает. Много говорилось про глобализацию, что, пока она работала в пользу Запада, это было здорово, что мы гоним туда товары, как раньше бусы продавали, то сейчас электронику, ширпотреб, компьютеры, но когда из Китая все это поехало обратно в Штаты, то тут они закричали: нужна торговая война. Трамп начал обрубать все эти связи экономические.

Григорий Азаренок:
Как было сказано, в этом глобализме вдруг оказалось, что выгодополучателями глобализма вдруг оказались не Штаты, а Китай, они вдруг: ой, что это такое? Все растоптать, взрываем газопроводы, торговое эмбарго, санкции и все остальное.

Почему противники США становятся партнёрами России и Беларуси? Рассказал политолог-4

Андрей Лазуткин:
Причем эта резкая линия еще при Трампе началась. Трамп к нам, к России был более лояльным, а к Китаю он высказывался максимально жестко, еще и коронавирус случился, то есть Китай уже во всем обвинили. А Байден еще устроил провокацию с Тайванем. Надо было постараться так плюнуть в лицо. Буквально за 5 лет они настолько испортили отношения с КНР, хотя понятно, что всегда есть конкуренция между такими крупными игроками, но они просто начали все сознательно ломать. Это было и до Байдена. То есть это была глубинная линия, как вы говорите. Логика этой отмены глобализации: мы сильные, мы сейчас меняем правила и играем по-новому – вот такое было отношение с Китаем.

То, что они с Ираном сделали… Посмотрите, тогда убили генерала. Это был не просто военный чиновник. Это был герой в Иране, известный человек. И был или дрон, или беспилотник, или авиаудар. Короче, по дороге в аэропорт взорвали машину ударом ракеты. Это что такое? А они объявили, что это месть за какие-то действия против Израиля. Не нужно даже никакого формального повода. Мы это можем, и мы это сделаем. Чего они добились? Иран сегодня помогает России, а Россия помогает Ирану выйти из этой изоляции экономической. Они сблизили все наши позиции и с Китаем, и с Ираном, и Сирия оказалась в нашей орбите полностью. Поэтому эти действия имеют всегда обратную сторону. Они делают одно, а их сила получает совсем другое.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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