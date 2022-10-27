Почему противники США становятся партнёрами России и Беларуси? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог: Начну речь, что сегодня осталось только одно правило, что этой западной верхушке позволено все. Если вы принимаете это правило, тогда вы свой человек. В обратную сторону это, конечно, не работает. Много говорилось про глобализацию, что, пока она работала в пользу Запада, это было здорово, что мы гоним туда товары, как раньше бусы продавали, то сейчас электронику, ширпотреб, компьютеры, но когда из Китая все это поехало обратно в Штаты, то тут они закричали: нужна торговая война. Трамп начал обрубать все эти связи экономические.

Андрей Лазуткин:

Причем эта резкая линия еще при Трампе началась. Трамп к нам, к России был более лояльным, а к Китаю он высказывался максимально жестко, еще и коронавирус случился, то есть Китай уже во всем обвинили. А Байден еще устроил провокацию с Тайванем. Надо было постараться так плюнуть в лицо. Буквально за 5 лет они настолько испортили отношения с КНР, хотя понятно, что всегда есть конкуренция между такими крупными игроками, но они просто начали все сознательно ломать. Это было и до Байдена. То есть это была глубинная линия, как вы говорите. Логика этой отмены глобализации: мы сильные, мы сейчас меняем правила и играем по-новому – вот такое было отношение с Китаем.

То, что они с Ираном сделали… Посмотрите, тогда убили генерала. Это был не просто военный чиновник. Это был герой в Иране, известный человек. И был или дрон, или беспилотник, или авиаудар. Короче, по дороге в аэропорт взорвали машину ударом ракеты. Это что такое? А они объявили, что это месть за какие-то действия против Израиля. Не нужно даже никакого формального повода. Мы это можем, и мы это сделаем. Чего они добились? Иран сегодня помогает России, а Россия помогает Ирану выйти из этой изоляции экономической. Они сблизили все наши позиции и с Китаем, и с Ираном, и Сирия оказалась в нашей орбите полностью. Поэтому эти действия имеют всегда обратную сторону. Они делают одно, а их сила получает совсем другое.

Читайте также:

«На таком дешёвом хайпе они быстро раскрутились». Лазуткин рассказал, почему были популярны оппозиционные каналы

«Это достойная задача для органов». Почему Госконтроль должен обратить внимание на ИП?

«Чем хуже, тем лучше». Почему американцам выгодно заложение «грязной бомбы» в Украине?