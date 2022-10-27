«Настроения у людей не самые радостные». Заместитель главы ВГА Херсонской области рассказал, как идёт эвакуация

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Григорий Азаренок, СТВ:

Расскажите, какая обстановка сейчас, что касается эвакуации, настроения людей?

Кирилл Стремоусов, заместитель главы ВГА Херсонской области:

Любые настроения, когда идет эвакуация, когда мы вынуждены переселиться в другую часть суши, в нашем случае мы переселяемся внутри нашего государства, потому что мы уже субъекты РФ… Понятно, что настроения у людей не самые радостные, с другой стороны, греет, что Россия как государство не просто переселяет, а дает возможность людям уйти с линии огня. Сегодня у нас 27 октября 2022 года, Россия как раз дает возможность людям уйти с линии огня, уйти с того места, где они могут быть убиты, каким-то образом попадут под обстрелы ракет. Если вспомнить Мариуполь в апреле, когда людей использовали как живой щит те же самые нацисты, те же, как показала практика, сограждане Украины. И сегодня тысячи погибших, которые захоронены возле Мариуполя под обыкновенными номерками.