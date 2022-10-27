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«Настроения у людей не самые радостные». Заместитель главы ВГА Херсонской области рассказал, как идёт эвакуация

27 октября 2022 19:48
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую».  О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Расскажите, какая обстановка сейчас, что касается эвакуации, настроения людей?

«Настроения у людей не самые радостные». Заместитель главы ВГА Херсонской области рассказал, как идёт эвакуация-1

Кирилл Стремоусов, заместитель главы ВГА Херсонской области:
Любые настроения, когда идет эвакуация, когда мы вынуждены переселиться в другую часть суши, в нашем случае мы переселяемся внутри нашего государства, потому что мы уже субъекты РФ… Понятно, что настроения у людей не самые радостные, с другой стороны, греет, что Россия как государство не просто переселяет, а дает возможность людям уйти с линии огня. Сегодня у нас 27 октября 2022 года, Россия как раз дает возможность людям уйти с линии огня, уйти с того места, где они могут быть убиты, каким-то образом попадут под обстрелы ракет. Если вспомнить Мариуполь в апреле, когда людей использовали как живой щит те же самые нацисты, те же, как показала практика, сограждане Украины. И сегодня тысячи погибших, которые захоронены возле Мариуполя под обыкновенными номерками.

«Настроения у людей не самые радостные». Заместитель главы ВГА Херсонской области рассказал, как идёт эвакуация-4

Кирилл Стремоусов:
Это ответы на вопросы и разница понимания: нацисты своих уничтожают, а мы своих не просто оберегаем, а понимаем, что людской ресурс не восполняется так быстро, дома и квартиры мы построим, все мы воссоздадим, а вот людей спасти – это главный и основной приоритет для России. Это то, о чем говорит Владимир Владимирович Путин, который сделал для всех русских, проживающих на юго-востоке Украины, наше будущее, наши жизни, потому что этот нацизм, который мы наблюдали в Украине, просто не могли бы пережить, и до начала специальной военной операции это было просто опасно для жизни.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Кирилл Стремоусов # Фотофакт

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