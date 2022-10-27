Лазуткин: «Олигархическое государство Украина заканчивается, там будет военная диктатура»

Андрей Лазуткин, политолог:

Если вы хотите контролировать государство, надо контролировать его спецслужбы. Это массовая структура, как и украинская милиция, но милицию они, видимо, использовали как материальную базу для того же «Азова». Все эти добробаты заводили под крышу МВД. Что касается СБУ, там структура, которая имеет доступ ко всем оперативным материалам, например, на чиновников украинских. Контролируя СБУ, можно контролировать еще и верхушку общества. А там же есть НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим.ред]. Там уже сидят люди, которых США назначают. Это же независимый орган государства, значит должен быть американец руководителем. Кроме СБУ есть дублирующие структуры, которые держат под колпаком верхушку украинского общества. Из этой игры, если вы наверху власти, если вы решили шатнуться, провести переговоры, перебежать, вас ликвидируют.

Там, по сути, сегодня военная диктатура со всеми ее атрибутами. Что-то похожее было в Латинской Америке. Это все называется демократией, но по факту это власть силовых структур. И надо отдать должное Зеленскому, мы его много ругали, но сегодня, когда происходят прилеты ракетные по инфраструктуре, уничтожается собственность его конкурентов. Вроде, это русская ракета, а она делает хорошо Зеленскому. Его противники, с которыми он борется за власть, они остаются без денег, средств, своих активов. Значит, центральная власть постепенно укрепляется. А что это за власть? Это власть «Азова», СБУ, людей, которые отмывают западные деньги. Это новый источник дохода – военная помощь Украине, ее надо правильно обналичить, потратить на закупки, чтобы и себе хватило. И команда Зеленского этим прекрасно занимается, они отодвинули от кормушки всех остальных подонков, которые там были до. И вот это олигархическое государство Украина заканчивается, там будет военная диктатура. Миллиардеров не будет, а вот станет много миллионеров в окружении Зеленского.

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