«На таком дешёвом хайпе они быстро раскрутились». Лазуткин рассказал, почему были популярны оппозиционные каналы

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Раньше если какой-то пожар случился или машина скорой помощи на 5 минут позже пришла в любом регионе, а уж тем более в Минске, целая саранча набежит этих незалежных журналістаў. Сегодня мы видим, что этим господам за рубеж ни одной фоточки не отправили.
Андрей Лазуткин, политолог:
У них какая была система? Они, когда еще могли легально здесь работать и проводить семинары, этим занимался Press Club Belarus, они учили гражданской журналистике, то есть это не профессиональные люди, а Вася, который увидел что-то, на телефон снял и отправил правильным людям. Создавая такие сети, выкладываясь в эту гражданскую журналистику, они получали большую сеть источников, начиная от госорганизаций, заканчивая автопарками, школами, вузами – чем угодно, и они оттуда собирали информацию, а примерно в это же время появляются классные помойки, как канал на букву «N» в Польше. Они работали первоначально на сборе именно горячей информации о ЧП: где-то пожары, где-то что-то случилось – вот они первыми об этом писали, накручивая это все, чтобы было максимально жестко, страшно. И вот на таком дешевом хайпе они быстро раскрутились.
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