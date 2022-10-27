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«На таком дешёвом хайпе они быстро раскрутились». Лазуткин рассказал, почему были популярны оппозиционные каналы

27 октября 2022 18:25
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую».  О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Раньше если какой-то пожар случился или машина скорой помощи на 5 минут позже пришла в любом регионе, а уж тем более в Минске, целая саранча набежит этих незалежных журналістаў. Сегодня мы видим, что этим господам за рубеж ни одной фоточки не отправили.

«На таком дешёвом хайпе они быстро раскрутились». Лазуткин рассказал, почему были популярны оппозиционные каналы-1

Андрей Лазуткин, политолог:
У них какая была система? Они, когда еще могли легально здесь работать и проводить семинары, этим занимался Press Club Belarus, они учили гражданской журналистике, то есть это не профессиональные люди, а Вася, который увидел что-то, на телефон снял и отправил правильным людям. Создавая такие сети, выкладываясь в эту гражданскую журналистику, они получали большую сеть источников, начиная от госорганизаций, заканчивая автопарками, школами, вузами – чем угодно, и они оттуда собирали информацию, а примерно в это же время появляются классные помойки, как канал на букву «N» в Польше. Они работали первоначально на сборе именно горячей информации о ЧП: где-то пожары, где-то что-то случилось – вот они первыми об этом писали, накручивая это все, чтобы было максимально жестко, страшно. И вот на таком дешевом хайпе они быстро раскрутились.

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# Журналистика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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