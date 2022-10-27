«На таком дешёвом хайпе они быстро раскрутились». Лазуткин рассказал, почему были популярны оппозиционные каналы

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Раньше если какой-то пожар случился или машина скорой помощи на 5 минут позже пришла в любом регионе, а уж тем более в Минске, целая саранча набежит этих незалежных журналістаў. Сегодня мы видим, что этим господам за рубеж ни одной фоточки не отправили.