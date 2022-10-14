Песков: «Каждый раз все предрекают кончину СНГ, но каждый раз СНГ подтверждает свою востребованность»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Встреча глав государств прошла в Астане. Важнейшие вопросы сотрудничества обсуждались в узком и расширенном форматах. По итогам заседания подписан ряд документов. Соглашения нацелены на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. После мероприятий в рамках саммита Президент Беларуси пообщался с представителями СМИ. Александр Лукашенко дал 20-минутное интервью телеканалу NBC и ответил на вопросы российских журналистов.

Флаги девяти государств Содружества. По алфавиту. Азербайджан рядом с Арменией. В таком же порядке прибывали и главы делегаций из этих стран. Алиев, спустя несколько минут Пашинян. Эта пара политиков останется под пристальным вниманием журналистов. Пожмут – не пожмут руки.

Обычно все всегда ждут Владимира Путина. Но сегодня шествие глав государств по бирюзовой ковровой дорожке завершил наш Президент. И еще до церемонии фотографирования наши президенты успели переговорить. Затем Александр Лукашенко своей активностью поделился с коллегами. Первым предложил: за работу.