Песков: «Каждый раз все предрекают кончину СНГ, но каждый раз СНГ подтверждает свою востребованность»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Встреча глав государств прошла в Астане. Важнейшие вопросы сотрудничества обсуждались в узком и расширенном форматах. По итогам заседания подписан ряд документов. Соглашения нацелены на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. После мероприятий в рамках саммита Президент Беларуси пообщался с представителями СМИ. Александр Лукашенко дал 20-минутное интервью телеканалу NBC и ответил на вопросы российских журналистов.
Флаги девяти государств Содружества. По алфавиту. Азербайджан рядом с Арменией. В таком же порядке прибывали и главы делегаций из этих стран. Алиев, спустя несколько минут Пашинян. Эта пара политиков останется под пристальным вниманием журналистов. Пожмут – не пожмут руки.
Обычно все всегда ждут Владимира Путина. Но сегодня шествие глав государств по бирюзовой ковровой дорожке завершил наш Президент. И еще до церемонии фотографирования наши президенты успели переговорить. Затем Александр Лукашенко своей активностью поделился с коллегами. Первым предложил: за работу.
Маленькая деталь. Значок с изображением флага своего государства замечен у Александра Лукашенко и недавно вступившего в должность главы Туркменистана. С поздравлений и начался узкий состав заседания Совета глав государств. Казахстан в 2022 году председательствует в СНГ, а Токаев является председателем Совета глав государств Содружества. Сам же Совет президентов – высший орган Содружества, на котором обсуждаются и решаются ключевые вопросы. Основная тема – это жизнеспособность СНГ.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента России – пресс-секретарь президента России:
Каждый раз все предрекают кончину СНГ, но каждый раз СНГ подтверждает свою востребованность и жизнеспособность. Это после развала Советского Союза все-таки первое крупное интеграционное объединение, которое сохраняет свою актуальность. И уже на базе СНГ создаются условия для таких более продвинутых механизмов интеграционных, как ЕврАзЭС.
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