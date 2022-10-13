«Расплачивается за всё это весь мир». Лукашенко о глобальных ошибках Запада и новой геополитической реальности

Пандемия отменила не только очные встречи мировых политиков, но и обнажила проблемы. Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – это дипломатический проект Назарбаева. Был создан в постсоветский период для обеспечения безопасности в азиатском регионе. До развала СССР был тем центром силы, который смягчал все вызовы в этом неоднородном регионе. Нынешние монополисты с этим не справляются. Или не хотят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждая из представленных здесь стран имеет свою специфику, но нас объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития. Об этом думают и в Европе, и в Азии. Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет тому назад. После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир.