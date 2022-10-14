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Диверсификация экспорта, работа дипломатов за рубежом и политика Запада. Поговорили с замминистра иностранных дел Беларуси

14 октября 2022 17:41
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Людмила Гладкая, обозреватель ИД «СБ. Беларусь сегодня»:  
Расскажите, пожалуйста, какие задачи сейчас стоят перед нами, перед нашим ведомством? На какие площадки мы выходим, какие направления развиваем?  

Диверсификация экспорта, работа дипломатов за рубежом и политика Запада. Поговорили с замминистра иностранных дел Беларуси-1

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:  
Прежде всего, мы ежедневно работаем над диверсификацией белорусского экспорта. Наша задача – переориентироваться с рынков, которые для нас закрыты на «дальнюю дугу», на Китай, на дружественные нам страны СНГ. Основным приоритетом здесь, конечно, является Россия. Мы отрабатываем практически в ручном режиме регионы России. Ждем в этом же контексте полного открытия Китая, потому что регионы Китая представляют для нас очень серьезный интерес. По Индии принята специальная программа сотрудничества. Идет серьезная активизация по Турции, Ирану, Пакистану. Везде предусмотрены визиты и по линии МИД, и по линии деловых кругов. Все это поддержано усилиями Министерства иностранных дел в плане открытия дополнительных наших точек, наших загранучреждений. К примеру, открылись генконсульства в Мумбаи, Хошимине, Гонконге. Дополнительно планируется усиление нашего присутствия в Китае и Российской Федерации.  

Диверсификация экспорта, работа дипломатов за рубежом и политика Запада. Поговорили с замминистра иностранных дел Беларуси-4

Подробности смотрите в видеоматериале.  

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# Международная политика # Людмила Гладкая # Юрий Амбразевич # Фотофакт

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