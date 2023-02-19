От вопросов импорта до оборонки. Что обсудили президенты Беларуси и России в Москве? Подводим итоги встречи

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой. И хотя по озвученной повестке было понятно, что лидеры сделают акцент на союзной экономике (это превыше и основа всего), без конспирологических теорий все равно не обошлось. Журналисты ловили буквально каждое слово, произнесенное в Ново-Огарево, и трактовали заявления каждый по-своему. Вот и реплика Лукашенко, мол, от предложения Путина приехать в гости он не мог отказаться, претерпела лексическую шлифовку и из дружеско-ироничной перетекла в политически мотивированную: Минску от Москвы никуда не деться. Понятно, многим хотелось сенсаций и броских заголовков – ну, и ради справедливости – они были. Журналистам было чем поживиться на пресс-конференции Лукашенко для зарубежных СМИ, там и про Россию, и про Украину, и про Беларусь в этом контексте.

Союзное государство укрепляется. Мы нарастили экономическую броню, особенно в 2022 году, когда геополитические стрелы летели с лихорадочной скоростью. Испытания даже больше сплотили наши страны. Россия, не скрывая, и уже не с высока сверхдержавы, признается, что нуждается в Беларуси. И портфель совместного товарооборота тому подтверждение. Его финансовый вес рекордно высок. Еще одна деталь – объемы белорусского экспорта в РФ впервые превзошли объемы импорта, и аппетиты однозначно будут расти. Делаются ставки на новые выгодные проекты. И дальше будет больше, уверены главы государств. Хотя и об оборонке тоже шел разговор. Куда без этого сейчас? Так о чем говорили в Ново-Огарево, какие посылы читались между официальных строк и в итоге – что с военными? Наш политобозреватель Алена Сырова наблюдала за встречей лидеров Беларуси и России. И вот ее трактовка происходящего.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В воскресенье, 19 февраля, над Дворцом Независимости развевается штандарт, а не флаг – это верный признак того, что глава государства сейчас находится в стране. Эта моя ремарка адресована тем, кто этого не знает и предпочитает строить конспирологические версии, отслеживая перемещения президента, вместо того чтобы обращать внимание на общеизвестные факты, которые находятся на поверхности. Действительно, и в этом нет никакой тайны, Александр Лукашенко накануне вернулся из России, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры пообщались уже в таком привычном формате – минимально в присутствии СМИ обсудили то, что уже сделано в двусторонних отношениях. А вот перспективные направления предпочли оставить пока вне информационного поля. Впрочем, основания для этого у двух президентов есть, как и опыт: они как никто знают, что подобные встречи президентов двух стран всегда сопровождаются определенным информационным шумом и инсинуациями.

Любое слово, сказанное двумя президентами, рассматривают под лупой, умудряются найти в нем то, чего нет. Трактовка зависит лишь от желания автора выставить происходящее в том или ином свете. «Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию? Читайте здесь. Этот диалог, едва состоявшись, для отдельных товарищей перекрыл куда более важные факты. И не чуждое людям (пусть и в таких высоких должностях) обычное человеческое общение, в котором есть место и приязни, иногда троллингу. Воспринимают не как высокий уровень взаимодействия двух лидеров, а с неоправданно снисходительной позиции, явно не благоприятствующей общему фону взаимоотношений.

Впрочем, двух президентов это наверняка вообще не заботит. И Александр Лукашенко, и Владимир Путин прекрасно знают, что куда важнее результат, чем информационное сопровождение. В данном случае тем более. Хотя, чего лукавить, тема двусторонних отношений чувствительная, и зная, как могут ее использовать, президент Беларуси предусмотрительно всякий раз анонсирует повестку.

А вот интересная деталь, нужно на нее обратить внимание. Ведь буквально несколько недель назад президент Александр Лукашенко высказывал и свое опасение, и мнение насчет создания органа. Лукашенко: «Смущает само название – наднациональный». Президент о новом налоговом комитете Союзного государства. Подробнее здесь. Выходит, спустя непродолжительное время вопросы сняты и центр будет в Минске. Штрих к картине, как говорится. К вопросам об отстаивании интересов. Такой нюанс есть и во взаимодействии в военной сфере. Белорусское руководство часто упрекают, мол интересы России здесь ставят выше собственных, размещая военных и технику на территории страны. Что ж? Если кому-то для понимания не достает факта наличия обязательств двух стран перед друг другом, Александр Лукашенко делится инсайдами.