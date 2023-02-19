Путин – Лукашенко: за последние десятилетия очень многое у вас сохранено того, что досталось от СССР, и получило развитие

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.

Глава государства ни разу не давал поводов усомниться в том, что на любых переговорах отстаивает интересы вверенного ему государства. Будь иначе, мы бы не говорили о впервые в истории положительном сальдо в отношениях с гигантской Россией, не констатировали бы успешность наших предприятий, которая в общем-то выгодна и «старшему брату».