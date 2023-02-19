Путин – Лукашенко: за последние десятилетия очень многое у вас сохранено того, что досталось от СССР, и получило развитие

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.
Глава государства ни разу не давал поводов усомниться в том, что на любых переговорах отстаивает интересы вверенного ему государства. Будь иначе, мы бы не говорили о впервые в истории положительном сальдо в отношениях с гигантской Россией, не констатировали бы успешность наших предприятий, которая в общем-то выгодна и «старшему брату».
Лукашенко – Путину: «Готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывает». Подробнее здесь.
Владимир Путин, президент России:
У нас и так, в принципе, была хорошо поставлена эта работа, но решаются возможности в области кооперации, прежде всего промышленной кооперации. Благодаря вашим усилиям за предыдущие десятилетия, должен сказать, что мы всегда это знали, но сейчас, когда кооперация стала более глубокой, оценили то, что благодаря вашим усилиям за последние десятилетия очень многое в Беларуси сохранено того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие. Результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться. И больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию: с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны – потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы. Все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям, и мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Беларуси, так и для России.