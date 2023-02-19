«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.
И хотя по озвученной повестке было понятно, что лидеры сделают акцент на союзной экономике (это превыше и основа всего), без конспирологических теорий все равно не обошлось. Журналисты ловили буквально каждое слово, произнесенное в Ново-Огарево, и трактовали заявления каждый по-своему.
Вот и реплика Лукашенко, мол, от предложения Путина приехать в гости он не мог отказаться, претерпела лексическую шлифовку и из дружеско-ироничной перетекла в политически мотивированную: Минску от Москвы никуда не деться.
Понятно, многим хотелось сенсаций и броских заголовков – ну, и ради справедливости – они были. Журналистам было чем поживиться на пресс-конференции Лукашенко для зарубежных СМИ, там и про Россию, и про Украину, и про Беларусь в этом контексте.
Любое слово, сказанное двумя президентами, рассматривают под лупой, умудряются найти в нем то, чего нет. Трактовка зависит лишь от желания автора выставить происходящее в том или ином свете.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Как будто я мог не согласиться.
– Мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию.
– Лучше бы не смотрели. Расстроились, наверное.
– Нет. Почему?
– Уже мне в плюс.
– Я разделяю ваши позиции, подходы, вы это знаете.
Лукашенко – Путину: «Готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывает». Подробнее здесь.
Этот диалог, едва составившись, для отдельных товарищей перекрыл куда более важные факты. И не чуждое людям (пусть и в таких высоких должностях) обычное человеческое общение, в котором есть место и приязни, иногда троллингу. Воспринимают не как высокий уровень взаимодействия двух лидеров, а с неоправданно снисходительной позиции, явно не благоприятствующей общему фону взаимоотношений.
Впрочем, двух президентов это наверняка вообще не заботит. И Александр Лукашенко, и Владимир Путин прекрасно знают, что куда важнее результат, чем информационное сопровождение.
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