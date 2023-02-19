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«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?

19 февраля 2023 16:45
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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.  

И хотя по озвученной повестке было понятно, что лидеры сделают акцент на союзной экономике (это превыше и основа всего), без конспирологических теорий все равно не обошлось. Журналисты ловили буквально каждое слово, произнесенное в Ново-Огарево, и трактовали заявления каждый по-своему.  

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-1

Вот и реплика Лукашенко, мол, от предложения Путина приехать в гости он не мог отказаться, претерпела лексическую шлифовку и из дружеско-ироничной перетекла в политически мотивированную: Минску от Москвы никуда не деться.

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-4

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-6

Понятно, многим хотелось сенсаций и броских заголовков – ну, и ради справедливости – они были. Журналистам было чем поживиться на пресс-конференции Лукашенко для зарубежных СМИ, там и про Россию, и про Украину, и про Беларусь в этом контексте.

Любое слово, сказанное двумя президентами, рассматривают под лупой, умудряются найти в нем то, чего нет. Трактовка зависит лишь от желания автора выставить происходящее в том или ином свете.  

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-9

Владимир Путин, президент Российской Федерации:  
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.  

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-12

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Как будто я мог не согласиться.  

– Мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию.  
– Лучше бы не смотрели. Расстроились, наверное.  
– Нет. Почему?  
– Уже мне в плюс.  
– Я разделяю ваши позиции, подходы, вы это знаете.  

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-15

​Лукашенко – Путину: «Готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывает». Подробнее здесь.  

Этот диалог, едва составившись, для отдельных товарищей перекрыл куда более важные факты. И не чуждое людям (пусть и в таких высоких должностях) обычное человеческое общение, в котором есть место и приязни, иногда троллингу. Воспринимают не как высокий уровень взаимодействия двух лидеров, а с неоправданно снисходительной позиции, явно не благоприятствующей общему фону взаимоотношений.

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?-18

Впрочем, двух президентов это наверняка вообще не заботит. И Александр Лукашенко, и Владимир Путин прекрасно знают, что куда важнее результат, чем информационное сопровождение.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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