«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой. И хотя по озвученной повестке было понятно, что лидеры сделают акцент на союзной экономике (это превыше и основа всего), без конспирологических теорий все равно не обошлось. Журналисты ловили буквально каждое слово, произнесенное в Ново-Огарево, и трактовали заявления каждый по-своему.

Вот и реплика Лукашенко, мол, от предложения Путина приехать в гости он не мог отказаться, претерпела лексическую шлифовку и из дружеско-ироничной перетекла в политически мотивированную: Минску от Москвы никуда не деться.

Понятно, многим хотелось сенсаций и броских заголовков – ну, и ради справедливости – они были. Журналистам было чем поживиться на пресс-конференции Лукашенко для зарубежных СМИ, там и про Россию, и про Украину, и про Беларусь в этом контексте. Любое слово, сказанное двумя президентами, рассматривают под лупой, умудряются найти в нем то, чего нет. Трактовка зависит лишь от желания автора выставить происходящее в том или ином свете.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как будто я мог не согласиться. – Мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати, смотрел вашу пресс-конференцию.

– Лучше бы не смотрели. Расстроились, наверное.

– Нет. Почему?

– Уже мне в плюс.

– Я разделяю ваши позиции, подходы, вы это знаете.

​Лукашенко – Путину: «Готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывает». Подробнее здесь. Этот диалог, едва составившись, для отдельных товарищей перекрыл куда более важные факты. И не чуждое людям (пусть и в таких высоких должностях) обычное человеческое общение, в котором есть место и приязни, иногда троллингу. Воспринимают не как высокий уровень взаимодействия двух лидеров, а с неоправданно снисходительной позиции, явно не благоприятствующей общему фону взаимоотношений.