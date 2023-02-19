Сергей Рекеда: МАЗ и КАМАЗ перестали конкурировать между собой, перешли к кооперации

Санкции примерили заклятых конкурентов. Взять хотя бы МАЗ и КАМАЗ – после экономических шоков соперничать будут разве что на ралли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):

Очень старая история, когда МАЗ и КАМАЗ пытались слить в совместное предприятие. При этом два производства конкурировали между собой. И мы наконец сейчас (по заявлению, сделанному вчера) вышли на то, что перестали конкурировать МАЗ и КАМАЗ, а перешли к кооперации. Какие-то выпавшие из линии производственной цепочки восполняет МАЗ, какие-то – КАМАЗ. И в итоге два таких гиганта взаимодействуют и приносят пользу обоим государствам. Вот это модель, которую нужно масштабировать, естественно, на всю экономику в целом.