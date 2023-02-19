Прямой эфир

Сергей Рекеда: МАЗ и КАМАЗ перестали конкурировать между собой, перешли к кооперации

19 февраля 2023 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Санкции примерили заклятых конкурентов. Взять хотя бы МАЗ и КАМАЗ – после экономических шоков соперничать будут разве что на ралли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Сергей Рекеда: МАЗ и КАМАЗ перестали конкурировать между собой, перешли к кооперации-1

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Москва):  
Очень старая история, когда МАЗ и КАМАЗ пытались слить в совместное предприятие. При этом два производства конкурировали между собой. И мы наконец сейчас (по заявлению, сделанному вчера) вышли на то, что перестали конкурировать МАЗ и КАМАЗ, а перешли к кооперации. Какие-то выпавшие из линии производственной цепочки восполняет МАЗ, какие-то – КАМАЗ. И в итоге два таких гиганта взаимодействуют и приносят пользу обоим государствам. Вот это модель, которую нужно масштабировать, естественно, на всю экономику в целом.  

Сергей Рекеда: МАЗ и КАМАЗ перестали конкурировать между собой, перешли к кооперации-4

И это притом, что достигнутые ранее соглашения выполнены на 80 %.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?  

Путин на встрече с Лукашенко: меня очень радует, что мы расширяем возможности в области промышленной кооперации  

Путин – Лукашенко: за последние десятилетия очень многое у вас сохранено того, что досталось от СССР, и получило развитие  

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Рекеда # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как получить семейный капитал? Перечислили все нужные административные процедуры
19 февраля 2023 17:23

Как получить семейный капитал? Перечислили все нужные административные процедуры

Ничего личного, только бизнес? Литва остановила движение грузовых поездов через один из пунктов пропуска
19 февраля 2023 17:18

Ничего личного, только бизнес? Литва остановила движение грузовых поездов через один из пунктов пропуска

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?
19 февраля 2023 17:16

Эксперимент СТВ. Проехались по проблемной дороге со стаканом воды в руках. Что из этого вышло?