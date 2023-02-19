Лукашенко: не дай бог будет развязана агрессия, российские войска будут вплетены в состав белорусской армии!

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.
К вопросам об отстаивании интересов. Такой нюанс есть и во взаимодействии в военной сфере. Белорусское руководство часто упрекают, мол интересы России здесь ставят выше собственных, размещая военных и технику на территории страны.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Что ж? Если кому-то для понимания не достает факта наличия обязательств двух стран перед друг другом, Александр Лукашенко делится инсайдами.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее. Особенность заключается в том, что я постоянно (американцы это знают) держу полтора десятка людей, россиян, здесь. Я их готовлю просто. Для чего? Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с президентом Путиным договорились, что эта дивизия полностью переходит... Это не совсем много, но она развернута, боеспособная. И мы проводим здесь боевое слаживание, и мы их обучаем здесь. Это же мобилизованные люди. Они переходят в мое распоряжение и уже воюют в совместной группировке Беларуси и России. Вот в чем особенность эта. И не дай бог будет развязана агрессия, эти вооруженные силы (самолеты, вертолеты, танки, БМП и люди), которые здесь дислоцируются из российских войск, они будут органически вплетены в состав нашей белорусской армии, совместной группировки.