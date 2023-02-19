Прямой эфир

Лукашенко: не дай бог будет развязана агрессия, российские войска будут вплетены в состав белорусской армии!

19 февраля 2023 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.  

К вопросам об отстаивании интересов. Такой нюанс есть и во взаимодействии в военной сфере. Белорусское руководство часто упрекают, мол интересы России здесь ставят выше собственных, размещая военных и технику на территории страны.  

Лукашенко: не дай бог будет развязана агрессия, российские войска будут вплетены в состав белорусской армии!-1

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Что ж? Если кому-то для понимания не достает факта наличия обязательств двух стран перед друг другом, Александр Лукашенко делится инсайдами.  

Лукашенко: не дай бог будет развязана агрессия, российские войска будут вплетены в состав белорусской армии!-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее. Особенность заключается в том, что я постоянно (американцы это знают) держу полтора десятка людей, россиян, здесь. Я их готовлю просто. Для чего? Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с президентом Путиным договорились, что эта дивизия полностью переходит... Это не совсем много, но она развернута, боеспособная. И мы проводим здесь боевое слаживание, и мы их обучаем здесь. Это же мобилизованные люди. Они переходят в мое распоряжение и уже воюют в совместной группировке Беларуси и России. Вот в чем особенность эта. И не дай бог будет развязана агрессия, эти вооруженные силы (самолеты, вертолеты, танки, БМП и люди), которые здесь дислоцируются из российских войск, они будут органически вплетены в состав нашей белорусской армии, совместной группировки.  

Лукашенко: не дай бог будет развязана агрессия, российские войска будут вплетены в состав белорусской армии!-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Лукашенко на встрече с Путиным: «28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены»  

«Расстроились, наверное». В диалоге Лукашенко и Путина оппоненты уловили скрытый смысл. Кто играет в конспирологию?  

Путин – Лукашенко: за последние десятилетия очень многое у вас сохранено того, что досталось от СССР, и получило развитие  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы хотели совершенно другого». Владимир Мамонтов о создании RT
19 февраля 2023 18:20

«Мы хотели совершенно другого». Владимир Мамонтов о создании RT

«У нас много ярких людей на телевидении». Тогда почему режим Зеленского выигрывает в медиапространстве?
19 февраля 2023 18:16

«У нас много ярких людей на телевидении». Тогда почему режим Зеленского выигрывает в медиапространстве?

«Это фундаментально». Учащийся из Слуцка придумал оригинальное приложение и победил в номинации на «100 идей для Беларуси»
19 февраля 2023 18:12

«Это фундаментально». Учащийся из Слуцка придумал оригинальное приложение и победил в номинации на «100 идей для Беларуси»