Лукашенко: не дай бог будет развязана агрессия, российские войска будут вплетены в состав белорусской армии!

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.

К вопросам об отстаивании интересов. Такой нюанс есть и во взаимодействии в военной сфере. Белорусское руководство часто упрекают, мол интересы России здесь ставят выше собственных, размещая военных и технику на территории страны.