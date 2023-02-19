Воскресенский: Тихановская, Латушко и другие хотят украсть как можно больше денег из европейского бюджета

Стабильная ситуация в белорусском обществе раздражает нашу так называемую оппозицию, о которой сейчас даже на Западе вспоминают все меньше и меньше. А с вниманием, вектор которого в ЕС сместился на Украину, уходят и деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тихановская и Вячорка не единственные грантососы, которые решили заполучить денежки в свои пустые карманы.

Восставший из пепла 90-х Зенон Позняк решил использовать полк в своих целях. Однако он не ограничился лишь словами и таки съездил в Украину. И неважно, что спустя год после начала СВО. Тихановская вообще не нашла времени для этого. По этому поводу на недавней пресс-конференции журналист ее же пула обрушился на женщину с критикой и шквалом неудобных вопросов. Тихановская была вынуждена оправдываться. Крайний был найден – во всем виноваты власти Украины. Не пускают, а так хотелось.

Светалана Тихановская, глава Объединенного переходного кабинета: Позняку не нужно было согласовывать поездку. У меня статус официального гостя Литвы. И для того чтобы литовская сторона могла организовать приезд, необходима коммуникация на уровне МИДа.

Уважаемые белорусы! Национально-освободительное движение [признанное экстремистским – прим. ред.] зарегистрировало фонд [...], чтобы иметь дополнительные возможности деятельности в Польше и других странах. Вскоре будет официальное заявление. Сейчас выставляем реквизиты по просьбе белорусов из разных стран для добровольных пожертвований на поддержку полка Калиновского и движения [признанное экстремистским – прим. ред.].

От такой активности Зенона Тихановская и Вячорка еще больше потеряли позиции. И здесь офис подключает прикормленные СМИ и публикуют интервью экс-бойца незаконного вооруженного формирования (Михасюка) который критикует руководство полка, указывая на возможные финансовые операции. А Позняка называет лицом, вносящим раскол. Кроме этого, на территории Литвы офис инициирует срывы любых встреч с зарубежными политиками и белорусский диаспорой. Такие действия восприняли в штыки беглые крестьяне-поплечники и офис обвинили в борьбе за власть между альтернативными лидерами, а не с официальным Минском.

Юрий Воскресенский, политолог:

Группа и Тихановской, и Латушко, и других так называемых лидеров нацелены на то, чтобы украсть как можно больше денег из европейского и американского бюджетов. Вот этой роте Калиновского никто из этих политиков не нравится. И ни под чье влияние они не собираются ложиться: ни Польши, ни Литвы, они находятся под влиянием спецслужб Украины и будут выполнять только их наказы.

Интересно, что американские и западные кураторы поддерживают все демсилы, ожидая, когда они, как шакалы, перегрызут друг друга, и среди них останется наиболее сильный и опытный. А пока они все так же продолжают питаться остатками с хозяйского стола, которых с каждым днем все меньше и меньше. Тем жарче конфликты и ожесточеннее естественный отбор.