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Лукашенко на встрече с Путиным: «28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены»

19 февраля 2023 17:45
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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.   

Лукашенко на встрече с Путиным: «28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены»-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
По микроэлектронике. То, что мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность – то, что было в Союзе, как вы сказали, – сохранили. С россиянами договорились – теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят: «Не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое». Ну, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время… Мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное. Люди понимают. Поэтому с импортозамещением мы двинулись. Не скажу, что мы уже решили все вопросы, но двинулись.  

28 программ, которые мы наметили с вами, под 80 % уже выполнены.  

Но там, вы отмечали это в Питере, гуманитарные у нас в основном остались. А вот таможенные, налоговые – мы законы приняли.  

Лукашенко на встрече с Путиным: «28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены»-4

Владимир Путин, президент России:   
Ключевые моменты решены.  

– Да, ключевые решены.  
– Технические вопросы остались: создание комитета, еще что-то.  
– Комитет создан, уже вчера помещение ему выделили.  
– Прекрасно, я просто не знал.  

Лукашенко на встрече с Путиным: «28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены»-7

Александр Лукашенко:  
Да, вчера. В Беларуси он должен быть.  

Владимир Путин:  
Это, безусловно, будет делать нашу экономику еще более конкурентоспособной.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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