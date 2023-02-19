Лукашенко на встрече с Путиным: «28 программ, которые мы наметили с вами, под 80% уже выполнены»

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась под занавес недели. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огарево, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще накануне об этой встрече рассказал глава нашего государства и подтвердил намерение встретиться с российским коллегой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По микроэлектронике. То, что мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность – то, что было в Союзе, как вы сказали, – сохранили. С россиянами договорились – теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят: «Не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое». Ну, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время… Мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное. Люди понимают. Поэтому с импортозамещением мы двинулись. Не скажу, что мы уже решили все вопросы, но двинулись.

28 программ, которые мы наметили с вами, под 80 % уже выполнены.

Но там, вы отмечали это в Питере, гуманитарные у нас в основном остались. А вот таможенные, налоговые – мы законы приняли.