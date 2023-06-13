Лукашенко: с ядерной державой никто ещё в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.

Во время беседы с журналистами, дабы затихли все нелепые домыслы, Президент предельно четко назвал условия размещения ядерного оружия в Беларуси. Западные СМИ продолжают плодить новости: якобы Россия стремится сделать это к саммиту НАТО (он пройдет в Вильнюсе в июле). Эти действия трактуются как попытка ядерного шантажа. Но вот, правда, они ничего не пишут про то, что США тайно разместили боеголовки в пяти странах Европы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Россия ни к чему, ребята, не стремится. Сначала я просил Путина, потом я настоятельно по-дружески потребовал – верни мне пока это оружие. Мне его достаточно. Слушайте, ну если воевать, не дай бог применять это оружие, ну зачем мне стратегическое, те же «Тополя»? Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент… Сложное сооружение – площадка, где стоит «Тополь», привязанный геодезически (или как там) к территории. Кнопку нажал – ракета полетела куда надо. Но это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого оружия, если грубо говорить. Но это было мое требование, это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза есть такая? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу. Поэтому мы все подготовили и реализовываем ту программу, которую с президентом России наметили.

Вы говорите: зачем это нужно? Я только что сказал: чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. Применения только причина одна – агрессия против нашей Беларуси. И это будет решение – незамедлительный ответ. Я это заранее говорил уже несколько раз – незамедлительный будет ответ. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания. Не дай бог, вы поймите меня, мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия.