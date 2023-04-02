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Мир тратит триллионы долларов на убийство. Что происходит на границах Беларуси?

02 апреля 2023 16:57
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Новости Беларуси. Такого в мировой истории еще не было. Предчувствие глобальных перемен буквально витает в воздухе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мир, что называется, искрит. С этого началось Послание Президента, и сейчас это наша действительность, в которой приходится жить и работать.  

Мир тратит триллионы долларов на убийство. Что происходит на границах Беларуси?-1

Запад атакует Восток санкциями. Один за другим наносит инфоудары, бомбит фейками. На горизонте продовольственный кризис и мировой голод. В соседней Украине продолжаются боевые действия, в которых каждый день гибнут люди и с одной, и с другой стороны. А на белорусских рубежах отчетливо слышно, как бряцает натовское оружие.  

Мир тратит триллионы долларов на убийство. Что происходит на границах Беларуси?-4

Литва потратит на закупку вооружений 753 миллиона долларов. Из них большая часть уйдет на HIMARS. Медоборудование обойдется в 20 миллионов долларов, боеприпасы в 60 миллионов. На нужды литовского Минобороны в 2023 году всего выделено больше 1,5 миллиарда евро. Это больше 2 % ВВП. Польша на оборону в 2023-м планирует потратить около 21 миллиарда евро. Вот чем Варшава хочет усилить свой арсенал. В обойме американские HIMARS, Abrams, корейские «Пантеры». А в целом в Европе сегодня размещена 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая часть в сопредельных с Беларусью странах.  

Мир тратит триллионы долларов на убийство и разорение. Такого в нашей истории действительно еще не было.  

Мир тратит триллионы долларов на убийство. Что происходит на границах Беларуси?-7

Глава государства не стал приукрашивать действительность. Назвал вещи своими именами. Да и мы сами понимаем, что происходит по периметру и внутри страны. Поэтому и ждали от этого Послания ответов на вопросы. Каким будет наше завтра, как жить и куда двигаться белорусам, чтобы избежать фатальных последствий для нашего суверенитета и независимости.  

Мир тратит триллионы долларов на убийство. Что происходит на границах Беларуси?-10

Ответ Президента занял четыре часа. А для четкого понимания глава государства выделил шесть условий для сохранения суверенитета и независимости. Вот они: единство, историческая память и традиции, сильная экономика, социальная справедливость, независимая внешняя политика и обороноспособность.  

Мир тратит триллионы долларов на убийство. Что происходит на границах Беларуси?-13

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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