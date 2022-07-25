«Они добились того, что хотели». Боровик о том, как США и Великобритания управляют миром

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Вадим Боровик, политолог:

У нас есть определенные успехи. У России есть очевидные успехи в ходе специальной военной операции. Но мы должны замечать и то, что англосаксы (США и Великобритания) сегодня являются основными бенефициарами. Они добились того, что хотели. Они не дали запустить «Северный поток – 2». Кто больше всех кричал против него? США. Украина, Польша, Прибалтика. Германию устраивал вариант, где сильный Китай, трезвомыслящая Россия и США, чтобы у них был баланс. Потому что Германия тоже немножко устала от того, что находилась постоянно под пятой США. Они даже не могут свои золотовалютные резервы увидеть, когда просил канцлер Германии президента Обаму еще: «Покажи мне мои золотовалютные резервы». Он сказал: «Они есть, но показать не можем».

Сегодня вы должны посмотреть, что два центра силы, которые основные бенефециары, которые это все заварили, сегодня пожимают плоды. Американцы становятся основными поставщиками и вооружений, и энергоносителей, контролируют вопросы международного продовольствия.

Кирилл Казаков, СТВ:

Получается, сколько бы мы ни радовались, что в Америке растут цены, американцы только выигрывают.

Вадим Боровик:

Они сегодня будут провоцировать войну, потому что они боятся потерять контроль над международной финансовой системой.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Давайте разделим американцев. Бенефициары – не простые американцы. Их в такое состояние уже ввергли, они не понимают, что происходит и никак не могут понять, кто виноват. Неужели Путин? И все эти мнения, что их президент не заслуживает доверия. Бенефициарами являются те, кто владеет капиталами, деньгами, ресурсами. Это не такой большой процент населения. То же касается Великобритании. Это не простые люди, мы не должны смешивать эти два понятия. Тех, кто дергает за ниточки, мы не увидим.