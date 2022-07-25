«Создать управляемый хаос». Почему поражение США в Афганистане нельзя назвать позорным?
Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Вадим Боровик, политолог:
Продовольствие уничтожалось десятилетиями, чтобы цены не были слишком низкими. Цены на газ, на нефть, контролируются специально, потому что, если у вас будут слишком низкие цены на нефть на определенных этапах, то вам будет невыгодно продавать шельфовую нефть. Если у вас газ будет слишком дешевый, тогда американский сжиженный газ будет никому не нужен. Вот это все моменты, абсолютно правильно наши друзья военные говорят. Во-первых, гибридная война, первая цель – обвинить. Удар идет сразу по России. Обвинить в том, что виноваты они, а второе – беженцы. Как только начинается это недовольство слишком высокими ценами, начинается брожение и могут пойти беженцы в Европу. Они бьют по своему второму конкуренту, Европейскому союзу, ослабляя его. Задача в чем? Задача была Соединенных Штатов Америки, англосаксов в принципе: вывели Великобританию из Европейского союза, подготавливая эту операцию, это давно готовилось. Я об этом говорил четыре года назад. Сейчас они вышли, им надо ослабить Германию, им нельзя было допустить европейские технологии, что говорил Лукашенко.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я даже слышал такую историю, в том числе от российских политологов, европейских, что Джонсон предлагал Путину чуть ли не поделить Германию, поделить сферы влияния.
Вадим Боровик:
Им нельзя было допустить союз западноевропейских технологий и тех ресурсов, которыми обладает Российская Федерация, потому что это был бы контроль евразийского материка (Хартлэнда) и прямой конкурент Соединенным Штатам Америки. Их принцип, они его заявляют во всех своих доктринах. Это и политологи, и военные специалисты, специалисты по разведке: наша задача – не всегда выиграть во время вооруженного конфликта, наша задача создать управляемый хаос, настолько ослабить тот или иной регион, чтобы они на десятилетия вперед не могли быть нашими конкурентами. Поэтому вы ошибаетесь, когда думаете, что они позорно ушли из Афганистана. Они создали точку нестабильности на границах с бывшими союзными республиками, и Россия будет вынуждена в свое время этими проблемами заниматься. То есть мы должны понимать, что когда нам говорят, что кто-то переживает про плачущего ребенка в Афганистане, им было плевать, когда наматывали органы на шасси самолетов, прыгания из них, когда их могли расстрелять и убить. Им плевать на продовольственную безопасность, на то, что кто-то где-то страдает и прочее. Эти все картинки и съемки о страдающих людях, они могли бы...
Был пример – китайцы. Страна, которая больше всего сбросила бомб и ракет (328 тысяч) за последние несколько десятилетий, – Соединенные Штаты Америки. От этих бомб погибло гораздо больше простых мирных жителей, чем от любой другой страны. Поэтому это все спекуляция и манипуляция. Наши граждане что должны делать, когда они слушают все эти новости про голод, холод и что кто-то кого-то обижает? Очень трезво анализировать. Вами пытаются манипулировать, а самый простой способ манипуляции – из этой общей массы показать какую-то семью пострадавшую, кого-то без конечностей, распятого мальчика найти или девочку. Понятное дело, что есть военный конфликт. Во время любого военного конфликта страдают люди, но нужно включать мозги. А их главная задача – расшатать внутри. Тяжело, например, какую-то страну победить. Сегодня Россия правильно действует. Они смотрят на столпы, на которых держится стабильность США. Например, резервная валюта. Контроль международной финансовой системы, они пытаются это шатать. Здесь они тоже видят определенные моменты, на которые они могут давить, чтобы подорвать социально-политическую стабильность в Союзном государстве. Самая большая ответственность помимо того, что и спецслужбы работают, и правительство – на гражданах. Не поддаваться на спекуляции, сохранять спокойствие и главное – на своем рабочем месте просто качественно делать свою работу.
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