«К сожалению, нас не услышали». Как Беларусь пыталась не допустить столкновения Украины с Россией и что происходит сейчас?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Журналист французский о чем спросил Президента? О присутствии российских войск на нашей территории и договоренности Лукашенко и Путина, чтобы некоторые наши самолеты получили возможность нести ядерное оружие. Нас за это критикуют, говорят, мол, это какие-то излишние шаги и чьи-то амбиции, но это, наверное, адекватные меры.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:

Обстановка действительно очень непростая вокруг Республики Беларусь. С одной стороны, происходит наращивание сил и средств. Рост бюджетов государств. Польша заявила, что готова довести [военный бюджет – прим.ред.] до 5 % [ВВП страны – прим.ред.]. Разрушение системы контроля над вооружениями. Нас сегодня беспокоят действия Польши, которые она, возможно, хочет предпринять на западе Украины. Система нарушения безопасности происходила давно, еще с 2016-2017 годов, когда Президент нашего государства два раза предлагал ввести наши миротворческие силы, чтобы погасить этот конфликт, притушить конфликт в Донбассе. К сожалению, нас не услышали. У нас было очень много мирных инициатив. Нас опять не услышали. Далее произошел слом в дипломатии Украины. Она последние три года до специальной военной операции практически не разговаривала с Республикой Беларусь в военной сфере. Кирилл Казаков, СТВ:

Я думаю, ни в какой сфере не хотели разговаривать. Валерий Ревенко:

Далее они прекратили сотрудничество в области контроля над вооружениями. Я почему привожу к аналогии Польши? Потому что сегодня аналогичную ситуацию мы наблюдаем с Польшей. К сожалению, отмежевается от диалога с Беларусью. К сожалению, прекращаются контакты в военной сфере. К сожалению, нарушена система контроля над вооружениями. Нас это сильно беспокоит. Поэтому все наши шаги, касающиеся укрепления безопасности нашего государства, закономерны.