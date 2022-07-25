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«К сожалению, нас не услышали». Как Беларусь пыталась не допустить столкновения Украины с Россией и что происходит сейчас?

25 июля 2022 17:50
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Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Алена Сырова, СТВ:  
Журналист французский о чем спросил Президента? О присутствии российских войск на нашей территории и договоренности Лукашенко и Путина, чтобы некоторые наши самолеты получили возможность нести ядерное оружие. Нас за это критикуют, говорят, мол, это какие-то излишние шаги и чьи-то амбиции, но это, наверное, адекватные меры.  

«К сожалению, нас не услышали». Как Беларусь пыталась не допустить столкновения Украины с Россией и что происходит сейчас?-1

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:  
Обстановка действительно очень непростая вокруг Республики Беларусь. С одной стороны, происходит наращивание сил и средств. Рост бюджетов государств. Польша заявила, что готова довести [военный бюджет – прим.ред.] до 5 % [ВВП страны – прим.ред.]. Разрушение системы контроля над вооружениями. Нас сегодня беспокоят действия Польши, которые она, возможно, хочет предпринять на западе Украины. Система нарушения безопасности происходила давно, еще с 2016-2017 годов, когда Президент нашего государства два раза предлагал ввести наши миротворческие силы, чтобы погасить этот конфликт, притушить конфликт в Донбассе. К сожалению, нас не услышали. У нас было очень много мирных инициатив. Нас опять не услышали. Далее произошел слом в дипломатии Украины. Она последние три года до специальной военной операции практически не разговаривала с Республикой Беларусь в военной сфере.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я думаю, ни в какой сфере не хотели разговаривать.  

Валерий Ревенко:  
Далее они прекратили сотрудничество в области контроля над вооружениями. Я почему привожу к аналогии Польши? Потому что сегодня аналогичную ситуацию мы наблюдаем с Польшей. К сожалению, отмежевается от диалога с Беларусью. К сожалению, прекращаются контакты в военной сфере. К сожалению, нарушена система контроля над вооружениями. Нас это сильно беспокоит. Поэтому все наши шаги, касающиеся укрепления безопасности нашего государства, закономерны.  

«К сожалению, нас не услышали». Как Беларусь пыталась не допустить столкновения Украины с Россией и что происходит сейчас?-4

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мне кажется, что здесь основной упор нужно сделать не на вооруженные силы Европы и НАТО. Они не конкурентоспособные в военной сфере, на мой взгляд, в сравнении с Российской Федерацией. Это показало то, что у них закончилось уже оружие практически. Уже в Украину поступают совершенно не те объемы, которые поступали. Им, по сути дела, нечем воевать. Главная проблема в США. И США добились того, что теперь Европе понадобится новое оружие. Это значит, что заказы для транснациональных компаний, которые производят вооружение, зарабатывают деньги на этом конфликте. И в этом проблема. Мы им говорим, они нас слышат, но они не хотят нас понимать.  

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# Международная политика # Алена Сырова # Валерий Ревенко # Кирилл Казаков # Сергей Дик

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