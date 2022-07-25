«Очень точный прогноз». Сенатор о пророческих словах Лукашенко по поводу возможных беспорядков в Узбекистане

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Вадим Боровик, политолог:

Самая большая ответственность, помимо того, что и спецслужбы работают, и правительство – на гражданах. Не поддаваться на спекуляции, сохранять спокойствие и главное – на своем рабочем месте просто качественно делать свою работу (подробнее здесь).

Алена Сырова, СТВ:

Сергей Анатольевич, а разве белорусы волнуются?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Белорусы, по-моему, очень спокойны. Мы начали с темы зерна, перешли плавно к теме геополитики. Хочу сказать, что Запад осуществляет большую геополитическую игру. В первую очередь в отношении Российской Федерации и Китая. С учетом того, что Беларусь является союзником и стратегическим партнером и России, и Китая, эта игра касается и нас. Конечно, основная цель Запада – не допустить развития России и Китая, а лучше всего – остановить социально-экономическое развитие, рост военного потенциала России и Китая. Поэтому, конечно, эта тема касается непосредственно и Беларуси. Я думаю, что, несмотря на то, что состоялось достаточно важное международное событие в Стамбуле – подписание этого многостороннего соглашения, хотел бы заметить, что достаточно много в последнее время подписывалось соглашений, в том числе Минские соглашения. Вопрос в том, как будут исполняться. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов и то предложение, которое фактически внес и наш президент совместно с президентом Российской Федерации, о задействовании железнодорожного пути по вывозу зерна, в том числе из Украины. Поэтому сегодня речь о том, что идет фактически столкновение двух систем, формирование многополярного мира. Обратите внимание, уже в БРИКС выстраивается очередь, и будет идти серьезный отбор. Республику Беларусь ждут в Шанхайской организации сотрудничества. Кирилл Казаков, СТВ:

Для чего нам это? Я понимаю, что с точки зрения геополитики у нас Китай становится партером еще ближе.