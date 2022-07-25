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«Очень точный прогноз». Сенатор о пророческих словах Лукашенко по поводу возможных беспорядков в Узбекистане

25 июля 2022 18:27
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Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Вадим Боровик, политолог:
Самая большая ответственность, помимо того, что и спецслужбы работают, и правительство – на гражданах. Не поддаваться на спекуляции, сохранять спокойствие и главное – на своем рабочем месте просто качественно делать свою работу (подробнее здесь).

«Очень точный прогноз». Сенатор о пророческих словах Лукашенко по поводу возможных беспорядков в Узбекистане-1

Алена Сырова, СТВ:
Сергей Анатольевич, а разве белорусы волнуются?

«Очень точный прогноз». Сенатор о пророческих словах Лукашенко по поводу возможных беспорядков в Узбекистане-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Белорусы, по-моему, очень спокойны. Мы начали с темы зерна, перешли плавно к теме геополитики. Хочу сказать, что Запад осуществляет большую геополитическую игру. В первую очередь в отношении Российской Федерации и Китая. С учетом того, что Беларусь является союзником и стратегическим партнером и России, и Китая, эта игра касается и нас. Конечно, основная цель Запада – не допустить развития России и Китая, а лучше всего – остановить социально-экономическое развитие, рост военного потенциала России и Китая. Поэтому, конечно, эта тема касается непосредственно и Беларуси.

Я думаю, что, несмотря на то, что состоялось достаточно важное международное событие в Стамбуле – подписание этого многостороннего соглашения, хотел бы заметить, что достаточно много в последнее время подписывалось соглашений, в том числе Минские соглашения. Вопрос в том, как будут исполняться. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов и то предложение, которое фактически внес и наш президент совместно с президентом Российской Федерации, о задействовании железнодорожного пути по вывозу зерна, в том числе из Украины. Поэтому сегодня речь о том, что идет фактически столкновение двух систем, формирование многополярного мира. Обратите внимание, уже в БРИКС выстраивается очередь, и будет идти серьезный отбор. Республику Беларусь ждут в Шанхайской организации сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:
Для чего нам это? Я понимаю, что с точки зрения геополитики у нас Китай становится партером еще ближе.

«Очень точный прогноз». Сенатор о пророческих словах Лукашенко по поводу возможных беспорядков в Узбекистане-7

Сергей Рачков:
Я вернусь к той мысли, которую озвучил, что мы сегодня одни из самых серьезных союзников и партнеров у Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а это два столпа в Шанхайской организации сотрудничества. Буквально несколько лет назад, когда мы получали статус наблюдателя, чисто географически мы не имели таких полномочий, чтобы получить, тем не менее с учетом наших позиций, позиции Президента, нам предложили статус наблюдателя. А сейчас рассматривается статус полноправного члена организации. Я думаю, это и оценки той большой работы, которую проводит наш президент. Его выступлений, речей, особенно в последнее время, которые он и для средств массовой информации сделал. Конечно, ключевые это 2 и 3 июля. Это мощнейший анализ геополитической обстановки в мире. Это, на мой взгляд, очень точный прогноз развития ситуации. Иногда даже наши ближайшие партнеры начинают обижаться, что глава государства очень точно прогнозирует события, например, в Центральной Азии.

Кирилл Казаков:
Ситуация с Узбекистаном.

Сергей Рачков:
Не надо обижаться, надо правде смотреть в лицо. Сегодня такая обстановка в мире, необходимо объективно смотреть на вещи.

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# Международная политика # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Сергей Рачков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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