В мире голод, а всех волнует ситуация в Беларуси в 2020-м. Политолог о лицемерии западных журналистов

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

К слову, об инфоповодах. На мой взгляд, очень показательный момент, что Запад не волнует вся эта ситуация с украинским зерном, да и с голодом в принципе, – это интервью журналиста «Франс Пресс» у Александра Лукашенко. Вадим, вы, наверное, пристальнее своих коллег следили и наверняка смотрели полностью это интервью. Мне очень запало, что первым вопрос голода поднял как раз таки Президент, а не журналист европейского издания. Хотя за кадром он говорил, что я приехал спросить о том, что волнует мировое сообщество и европейцев. Получается, что мировое сообщество и европейцев волнует ситуация в Беларуси в 2020 году и когда уйдет «диктатор» Лукашенко.