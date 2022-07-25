В мире голод, а всех волнует ситуация в Беларуси в 2020-м. Политолог о лицемерии западных журналистов
Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
К слову, об инфоповодах. На мой взгляд, очень показательный момент, что Запад не волнует вся эта ситуация с украинским зерном, да и с голодом в принципе, – это интервью журналиста «Франс Пресс» у Александра Лукашенко. Вадим, вы, наверное, пристальнее своих коллег следили и наверняка смотрели полностью это интервью. Мне очень запало, что первым вопрос голода поднял как раз таки Президент, а не журналист европейского издания. Хотя за кадром он говорил, что я приехал спросить о том, что волнует мировое сообщество и европейцев. Получается, что мировое сообщество и европейцев волнует ситуация в Беларуси в 2020 году и когда уйдет «диктатор» Лукашенко.
Вадим Боровик, политолог:
Никогда никого не волновали чужие проблемы, если это не касается ваших интересов. Я не раз приводил пример, что в странах Африки есть племена, которые десятилетиями друг друга уничтожали. И самое большое, что делало для них ООН, это сбрасывало гуманитарную помощь с вертолетов. Сколько там умерло от СПИДа, от малярии, от других заболеваний? Эта катастрофа продолжается, но им выгодны слабые правительства, чтобы контролировать их ресурсы. Для освоения определенных регионов экономических нужны ресурсы, нужна военная сила и прочее. Это с древних времен. Иногда вам нужно сдерживать этот регион (пока вы занимаетесь другими регионами) и поддерживать его слабое тление.
Боровик: «Если не хватит сдерживающих факторов и какой-то мудрости мировой элиты, мы придем к катастрофе». Подробнее здесь