Лазуткин: схему по типу секты они называют Новой Беларусью, и на ближайшие лет 10 стоит задача её построить

Два года назад в Беларуси начались первые уличные акции, которые к августу 2020-го переросли в массовые беспорядки, а затем разделились на несколько полевых направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как за это время изменился протест и какие мероприятия реализуются сегодня, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что-то меняется, а что-то вечно. Пока мир наблюдает за событиями в Украине, наши деятели решают, где взять денег. И записывают обращения, которые трогают до глубины души.

Нядаўна прачытаў у Twitter заўвагу, маўляў, чаму вы, беларусы, не скінецеся на Bayraktar, палякі скінуліся, літоўцы скінуліся, хай бы і беларусы сабралі. Пытанне справядлівае, сапраўды. Але ці не варта нам, беларусам, найперш скінуцца для саміх сябе? Не закрытыя зборы для палітвязняў, незалежных медыяў, для праваабаронцаў. На жаль, у беларусаў ёсць такая нацыянальная рыса – мы заўжды думаем найперш пра іншых і толькі потым пра сябе.

Андрей Лазуткин:

Всем белорусы хороши, только не скидываются. И дальше идет мысль: зачем собирать деньги на Украину, давайте собирать их на себя, ну то есть на них. С одной стороны, понятно, если кто-то хочет помочь Украине, вряд ли он будет отдавать деньги белорусским посредникам в Вильнюсе. Но причина глубже. Пока одних убивают на фронте (это радикалы, люди недалекие), перед вот этими стоит задача создать внутри Беларуси экономическую систему, независимую от государства. Например, вы получаете деньги в иностранной компании, а потом идете к частному врачу, ребенка отдаете в частный детский сад или школу, или к репетитору (главное, чтобы он не ходил в государственные заведения). Если вам надо что-то купить – вот есть круг компаний, национально ориентированных, и вы покупаете только у них. В идеале все работают друг на друга, тратят деньги друг на друга, то есть финансируют, и с государством не пересекаются. И при этом живут в одном месте, например, в новом микрорайоне. Получается как бы такая секта с руководителями в Вильнюсе. И, в принципе, в столице тысяч 10 человек так можно организовать. За 10 лет хотят построить Новую Беларусь, чтобы против власти выступали уже не Telegram-каналы, а монолитная группа

Андрей Лазуткин:

Это бывшие сторонники переворота, те, кто сегодня сидит тихо, у кого нет желания действовать открыто. И тем более ехать воевать в Украину. Но у них есть деньги, работа, жилье, и вот они затаили обиду. Такая схема позволяет трудоустроить своих, оказывать поддержку семьям, собирать какие-то деньги на борьбу и иметь ядро для постоянной обработки. А госсектор, госпредприятия надо остановить, чтобы деньги на всех остальных (и на сторонников власти) не поступали в бюджет. Для этого нужны санкции и забастовки. Вот эту схему по типу секты они называют Новой Беларусью. И на ближайшие лет 10 стоит задача ее построить, чтобы против власти выступали уже не какие-то Telegram-каналы, а монолитная группа. Отсюда эти песни: белорусы, помогайте друг другу. Помогать надо правильным белорусам, а мы расскажем каким. Для этого нужны были дворовые чаты, чаепития, прогулки и горизонтальные связи. Вот они сами об этом рассказывают.

Будут марши успешными или не будут, сейчас сказать сложно. Однако надо уже сейчас готовиться к тому, чтобы менять формат этой активности. И активность должна развиваться по принципу низовых структур. Проще всего объяснить это на примере. Вы живете в доме. У вас на лестничной площадке есть соседи. Начните с того, чтобы узнать, кто ваши соседи, если вы еще с ними не знакомы, какие у них взгляды. И вы таким образом составите карту своих сторонников, своих союзников. Вы тогда начинаете контролировать пространство вокруг себя, вы знаете, кто есть кто. И такими малыми шагами вы начинаете формировать пространство вокруг себя. Есть большая возможность работать с этими низовыми инициативами. Вы можете вместе со своими соседями придумывать действия, которые вы можете делать. Помните о том, что каждый вывешенный флаг, каждая вывешенная ленточка отъедает кусок ресурса у лукашистской системы. Они вынуждены посылать туда ОМОН, ЖКХ, еще кого-то, чтобы снимать, уничтожать все, что вы делаете, замазывать наши флаги и прочее. И каждый такой поступок на местах приближает крах системы. По той причине, что создает постоянную напряженность.

Андрей Лазуткин:

Но такую горизонтальную схему придумали совсем недавно. Еще лет 10 назад они работали по-другому, создавали у нас «гражданское общество», то есть партии, движения, СМИ, религиозные группы. Никакая западная разведка не раздает деньги напрямую, так бывает только в кино. Их задача создать условия, чтобы организации в стране как бы финансировали сами себя, а не сидели на внешних дотациях. То есть между вами и условными црушниками должна быть прослойка внешне самостоятельных организаций. Поэтому важно подчеркивать их якобы независимость – независимые СМИ, независимые журналисты, независимые аналитики, независимые инициативы. Заниматься они могут чем угодно. И необязательно плохим. Например, помогать зверушкам или писать отчеты про нашу экономику. Западники набирают туда людей, которые любят свое дело, раздают им гранты, и вроде все довольны. Но в это время руководители имеют контакты с сотрудниками иностранных посольств, потому что гранты нарезают там. А где западные дипломаты, там будут и црушники. И неважно, это британское посольство или французское, или литовское. Там будет свой человек, который выполняет задачи от американцев, даже если у вас в стране нет большого посольства США. «Бархатных революций, «мирных перемен», дворовых чатов больше не будет»

Андрей Лазуткин:

И так раньше было везде в СНГ. Пока все хорошо, эти западные НКО сидят тихо. А как только начинаются проблемы, всю линейку бросают стоять на Майдан. И если вы много лет даете людям деньги, они принимают вашу точку зрения и будут поддерживать во всем. Так формируются нелояльные государству организации. Это называется мягкая сила. И только потом появляются боевые группы, далеко на заднем плане. Для общества они невидимы. Но теперь эта схема мирного Майдана больше не применяется. Киргизия, Казахстан, Узбекистан показали, что бархатных революций, «мирных перемен», дворовых чатов больше не будет. Вот у вас появляются сепаратисты, которых не было вчера, вот у них оружие, вот они захватывают администрации и военные части. Без всякой медийной подготовки, без накачки, без многомесячного стояния на площади, песен, митингов. Это все в прошлом. Наступило время силы, и ей можно противопоставить только силу. Что Запад увидел на примере Беларуси? Что любую тонкую схему, в принципе, можно поломать силовыми методами и пропагандой. И неважно, будет это новая Беларусь или старая Беларусь. Поэтому все, что они могут сегодня, это пытаться играть на украинской теме для создания нестабильности. Вот что рассказывает Латушко на украинских каналах.

Если мы в целом говорим, возможны ли протесты в средах Вооруженных Сил, Министерства обороны, думаю, можно лишь говорить о сценарии, которым мог бы воспользоваться Кремль, государственного, военного переворота, условно назовем его так, который могли бы осуществить прежде всего в интересах Кремля, но не в интересах белорусского народа и белорусского общества. И такие лица есть. Кремль их своевременно, заблаговременно расставил в руководстве силовым блоком Беларуси. Известная фамилия, которая мною называлась и ранее, – государственный секретарь Совета безопасности генерал Вольфович, родившийся в Калуге, закончивший московскую кремлевку, в 2008 году Академию Генштаба Вооруженных сил России. Его первый заместитель, Павел Муравейко, также выпускник Академии Генштаба ВС Российской Федерации. Это прежде всего Вольфович, который имеет огромное влияние и который по должности своей (один из двух, за исключением Лукашенко) может быстро собрать весь генералитет. Такими возможностями еще обладает глава Администрации Лукашенко генерал Сергеенко. Но генерал Сергеенко – ставленник КГБ, то есть это выходец из Комитета государственной безопасности, бывший первый заместитель председателя КГБ Беларуси. Так что сегодня в Беларуси есть два человека, способных в течение часа-двух собрать весь генералитет и осуществить переворот в интересах Кремля. «Польша – сегодня главный игрок в Украине, именно польские центры и ресурсы брошены на разжигание войны»