«Очень интересный состав. Разнообразный». Парламент седьмого созыва провёл первую сессию

Новости Беларуси. Все законодательные инициативы еще впереди, но организационная работа уже началась. Вновь избранный парламент 6 декабря собрался на первую сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутатам и сенаторам предстоит продолжит выбранный государством путь – это цифровизация, либерализация бизнеса, стимулирование экспорта, социальная поддержка населения. Ключевые вопросы этого дня – выборы руководства. Кто возглавил нижнюю и верхнюю палаты парламента, а также с каким настроением законодатели седьмого созыва приступили к работе, расскажет Екатерина Жилянина.

Депутатский корпус обновился на две трети. Первая сессия началась с традиционной регистрации и изучения рассадки в Овальном зале. Пока народные избранники лишь привыкают к своим новым рабочим местам и коллегам. В кулуарах – поздравления с избранием и фактически знакомство. Конечно, многие знают друг друга в лицо, перескались по служебным делам, ведь есть в обновленном депутатском корпусе и бывшие руководители предприятий, чиновники и дипломаты. Сейчас их всех обьединит законотворческий процесс. Та треть депутатского корпуса, которая работала в прежнем составе, готова помочь «молодым» коллегам.

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Встречаем по старой традиции. Как по наследству нам передали, так и мы при приходе в Палату знакомим с самой обстановкой. Работа предстоит действительно напряженная. Как старшие (вновь избранные депутаты седьмого созыва, но были депутатами шестого созыва) понимаем те задачи, которые стоят перед нами. И, конечно, мы более, наверное, активно будем принимать участие в предстоящей работе.

В нынешнем созыве как никогда много представителей политических партий. Олег Гайдукевич – хорошо известный в стране политик, лидер Либерально-демократической партии. Одна из его целей – сделать парламент более открытым.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень интересный состав. Разнообразный: представлены все слои населения, представлены разные социальные группы, и молодежь, и пенсионеры, и различные люди с разными взглядами. Я считаю, что парламент будет очень динамичным. Очень много харизматичных людей, ярких людей (подробнее здесь).

Женщин в парламенте стало больше. Отвественности и напряженной работы они не боятся, готовы остаивать интересы своих избирателей. Ирина Луканская по призваню педиатр. И талантливый руководитель – возглавляла гродненскую поликлинику. Перед тем, как идти в парламент, хорошо изучила интересы и проблемы своих избирателей.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чаще всего у людей, конечно, проблемы местного уровня: какое-то состояние дворов, подъездов и так далее. Но все-таки в рамках общей задачи – это, конечно, экономическая стабильность нашей страны. Это сохранение молодых кадров и сохранение вообще кадрового потенциала.

На первую сессию в Овальном зале собрались все 110 депутатов. Сегодня в повестке дня организационные вопросы. Прежде всего избрали спикера. Владимир Андрейченко уже в четвертый раз в карьере занял пост председателя Палаты представителей. Имеет в своем активе государственные награды и авторитет на международной переговорной площадке. Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека Заместителем председателя избран Валерий Мицкевич – экс-заместитель главы Администрации Президента.

«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя «Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента Депутатам еще предстоит наладить работу комиссий. Сформировать их, выбрать руководителей. Профилем комиссии деятельность не ограничивается, вникать придется во все поступающие в Палату представителей законопроекты. Но все же каждый сегодня задумался, какой выбрать вектор на ближайшие четыре года. Елена Потапова, например, занимала должность в строительно-мебельном объединении и имет опыт работы в городском Совете депутатов.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне близки вопросы труда, социальной защиты населения. В то же время я представляю промышленность, и это, опять-таки, свое направление. Кроме того, у нас частное предприятие – опять же, развитие бизнеса, экономики, в этой сфере тоже очень интересно.

Молодежь не останется в стороне от дискуссий. Об этом много говорили – опытный парламент на сей раз действительно разбавили молодые лица. Обещают сделать зконодательную деятельность современной и динамичной. Сергей Клишевич: важно сегодня адаптировать законы в том числе к интересам молодежи Задачи перед парламентом поставил глава государства. 5 декабря он озвучил их в своем обращении. «Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам Главные ценности – суверенитет страны, национальная безопасность и люди, социальная поддержка белорусов. Предстоящий этап в развитии страны будет сложным, но парламент абсолютно работоспособный, так что законодательная ветвь власти не должна подвести.

Президент Беларуси: «Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества» Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики К своей работе приступили сегодня и 60 сенаторов (четыре из них назначены главой государства). Председателем Совета Республики избрали Наталью Кочанову. Заместителем председателя стал экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Те проблемы, которые сегодня волнуют наших людей, будут актуальны для нас, и мы будем заниматься этим, несомненно. Это, конечно, работа с депутатским корпусом районных советов, городских советов, потому что должно быть полное взаимодействие. Ну и, конечно, все вопросы, которые сегодня касаются международной политики, внешней политики.