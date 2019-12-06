«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дональд Трамп призывает признать наркоторговцев террористами. Правильно ли это, с Вашей точки зрения?
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дональд Трамп призывает признать наркоторговцев террористами. Правильно ли это, с Вашей точки зрения?
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я считаю, что правильно. Потому что терроризм – это уничтожение вне закона чего-то. А наркобизнес – это тоже преступление. Это не только преступление против белорусского или американского народа, это преступление против всего мира.
Если весь мир начнёт жить в состоянии наркотического опьянения, мы сделаем наши отношения ненормальными.
Поэтому я на месте людей, которые управляют этим, направил бы острие уничтожения на наркобизнес, который в Беларуси находит пути снабжения молодёжи.
Александр Шпаковский: «Закладчики – это пехота наркобизнеса»
«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»