Прямой эфир

Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека

06 декабря 2019 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия. Председателем избран Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что это вполне работоспособный состав Палаты, которая заряжена на работу, которая имеет очень много наказов от своих избирателей.

Я не хочу сказать, что мы будем новым составом начинать работу с чистого листа, потому что многое сделано в этом плане предыдущими составами, приняты прогрессивные, перспективные, современные законы, инновационные законы, я так скажу. Но время не стоит на месте, все движется вперед, люди хотят чего-то нового. Думаю, что в центре внимания этого состава – это самое главное – будут проблемы человека.

Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства

Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека-4

Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека-6

# Парламент Беларуси # Владимир Андрейченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась»
06 декабря 2019 10:59

Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась»

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва
06 декабря 2019 10:31

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

Сергей Румас и Дмитрий Медведев проведут переговоры в Сочи
06 декабря 2019 08:44

Сергей Румас и Дмитрий Медведев проведут переговоры в Сочи