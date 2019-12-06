Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что это вполне работоспособный состав Палаты, которая заряжена на работу, которая имеет очень много наказов от своих избирателей.

Я не хочу сказать, что мы будем новым составом начинать работу с чистого листа, потому что многое сделано в этом плане предыдущими составами, приняты прогрессивные, перспективные, современные законы, инновационные законы, я так скажу. Но время не стоит на месте, все движется вперед, люди хотят чего-то нового. Думаю, что в центре внимания этого состава – это самое главное – будут проблемы человека.

Как проходит первая сессия нового состава парламента в Овальном зале Доме правительства