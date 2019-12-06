Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась»

Новости Беларуси. Парламент Беларуси седьмого созыва приступает к работе. Нынешний состав депутатов отличается большим представительством политических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше в депутатском корпусе стало женщин. Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

Избраны представители самых разных профессий и возрастов. Работа седьмого созыва будет напряженней. Это подчеркнул в своем обращении глава государства. Накануне он выступил перед парламентариями. «Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам Им предстоит решать непростые задачи, способствовать поступательному развитию экономики в напряженных внешнеполитических условиях. Сохранять социальную ориентированность государства, а также продолжить подготовку к изменению Конституции. Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась, а это экономика. Надо создавать законы, надо принимать законы, которые в итоге будут вести к еще большей привлекательности нашей страны и для инвестиций, и для развития бизнеса, и для развития наших предприятий. Самое главное – сохранить все, что мы достигли, потому что достигли мы немало.