Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась»
Новости Беларуси. Парламент Беларуси седьмого созыва приступает к работе. Нынешний состав депутатов отличается большим представительством политических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше в депутатском корпусе стало женщин.
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Избраны представители самых разных профессий и возрастов. Работа седьмого созыва будет напряженней. Это подчеркнул в своем обращении глава государства. Накануне он выступил перед парламентариями.
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Им предстоит решать непростые задачи, способствовать поступательному развитию экономики в напряженных внешнеполитических условиях. Сохранять социальную ориентированность государства, а также продолжить подготовку к изменению Конституции.
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Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась, а это экономика. Надо создавать законы, надо принимать законы, которые в итоге будут вести к еще большей привлекательности нашей страны и для инвестиций, и для развития бизнеса, и для развития наших предприятий. Самое главное – сохранить все, что мы достигли, потому что достигли мы немало.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самая главная задача сегодня – сделать так, чтобы законы, которые мы принимаем, были понятными, рабочими и удовлетворяли большинство населения нашей страны, нашего города и, конечно, моего округа.
Так как я представитель молодежи, важно сегодня адаптировать законы в том числе к интересам молодежи, то есть такая своеобразная молодежная экспертиза законодательных актов. Я думаю, мы будем ее проводить вместе с нашими молодыми депутатами в нашей молодежной депутатской группе. Это одна из наших самых главных задач.
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