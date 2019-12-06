Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики

Новости Беларуси. Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрана Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ее кандидатуру проголосовали 59 из 60 избранных и назначенных членов верхней палаты парламента.

Также в повестке дня первой сессии – формирование постоянных комиссий. Напомним, накануне в Совет Республики по президентской квоте были направлены Наталья Кочанова, ранее возглавлявшая Администрацию Президента, Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков.

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Помимо сенаторской работы Наталья Кочанова будет уполномоченным Президента в Минске, Анатолий Исаченко – куратором столичной области. К слову, он же избран заместителем председателя Совета Республики.