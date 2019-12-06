Встреча Румаса и Медведева в Сочи. О чём говорили премьеры?

Новости Беларуси. В Сочи обсуждают нерешенные вопросы по интеграции Союзного государства. За столом переговоров главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев сначала встретились в формате один на один, затем к ним присоединились члены правительственных делегаций. В начале сентября были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень 30 дорожных карт. 20 из них стороны ранее полностью согласовали.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Рад очень нашей очередной сегодняшней встрече. Возможности обсудить те вопросы, по которым не удалось договориться нашим министрам. Я вчера вечером просмотрел ваше большое интервью и, конечно, не мог не заметить того вопроса, который был по нашей союзной интеграции. На мой взгляд, вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве. Я полностью разделяю этот посыл. Мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение. Но к «ценить интеграцию» я бы, наверное, добавил еще и «развивать».

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:

То, что у нас сохраняются еще какие-то вопросы – это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный. Было бы с нашей стороны даже странно, что мы на себя бы взвалили обязанность договориться по всем позициям за столь короткие сроки. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, министрами экономики и экономического развития, вице-премьерами (смею надеяться, и наша с вами работа), все-таки была очень быстрой. И в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, конечно, что мы берем на себя сейчас все решения – мы просто не могли бы этого сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов. Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит.