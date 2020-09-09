О политическом прессинге, новой Конституции и статусе союзных отношений. Подробности интервью Президента российским СМИ

Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло во Дворце Независимости.

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Поговорить о политике и о личном приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.