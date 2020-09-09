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О политическом прессинге, новой Конституции и статусе союзных отношений. Подробности интервью Президента российским СМИ

09 сентября 2020 19:13
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Новости Беларуси. Внешний политический прессинг, новая Конституция и статус союзных отношений. Об этом и не только Александр Лукашенко 8 сентября рассказал в большом интервью представителям ведущих российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О политическом прессинге, новой Конституции и статусе союзных отношений. Подробности интервью Президента российским СМИ-1

Мероприятие прошло во Дворце Независимости.  

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Поговорить о политике и о личном приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.  

О политическом прессинге, новой Конституции и статусе союзных отношений. Подробности интервью Президента российским СМИ-4

Спросили Президента и о потенциальной глубине интеграции с Россией. Вектор союзных отношений, уверен глава государства, определен и проверен многолетним партнерством. Создано достаточно структур для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Их работу еще нужно наладить, при этом не спешить создавать что-то новое.  

О политическом прессинге, новой Конституции и статусе союзных отношений. Подробности интервью Президента российским СМИ-7

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