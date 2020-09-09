Александр Лукашенко: надо перераспределить полномочия между органами власти. При этом надо помнить, что нужен крепкий лидер

Новости Беларуси. Президент убежден, что ситуацию внутри и вокруг Беларуси удалось стабилизировать, однако расслабляться пока рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно работать необходимо над изменениями в Конституцию. Важно, чтобы этот процесс проходил спокойно и компетентно. Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью российским СМИ. Мероприятие прошло во Дворце Независимости.

Поговорить о политике и о личном приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые представители политических партий отдельных (подчеркиваю – отдельных) в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь, пример тому – Украина – это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Ну, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский Президент. Александр Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия» Наверное, это даже не в Конституции дело, многие полномочия Президента – они немыслимо колоссальны по объему, надо передавать губернаторам, надо передавать парламенту. Но условие одно: получил полномочия – отвечай. Поэтому Президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же Президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Вот это его основные полномочия и оборона, я так думаю. Оборона и безопасность. Ну может, еще какие-то там полномочия в силу кадровых вопросов и так далее. Вот это отдельные лидеры политических партий, вот пропорциональная система и все.