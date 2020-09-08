О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ

Новости Беларуси. О политике страны и об очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О политике страны и об очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двухчасовая беседа получилась без купюр. Наши российские коллеги не стеснялись задавать самые острые вопросы Президенту. Но и сам Лукашенко открыто говорил о самом сложном.
Полная версия интервью – в ближайшие дни. А вот некоторые из ярких фрагментов – в материале Евгения Пустового.
Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала RT:
Здравствуйте! Крепкое рукопожатие у вас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же в хоккей немного играю, там надо держать клюшку.
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Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Периодически глава государства встречается с журналистами из российских регионов, с московскими экспертами, блогерами, лидерами мнений. Они искренне признаются в любви к Беларуси. Они помнят годы шоковой депрессии. Белорусы этого не переживали, поэтому некоторые выходят на протесты.
В Минск приехали лица российского телевидения. Приехали за резонансным интервью.
Подробнее – в видеоматериале.
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