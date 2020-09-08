О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ

Новости Беларуси. О политике страны и об очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полная версия интервью – в ближайшие дни. А вот некоторые из ярких фрагментов – в материале Евгения Пустового.

Двухчасовая беседа получилась без купюр. Наши российские коллеги не стеснялись задавать самые острые вопросы Президенту. Но и сам Лукашенко открыто говорил о самом сложном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я же в хоккей немного играю, там надо держать клюшку.

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Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Периодически глава государства встречается с журналистами из российских регионов, с московскими экспертами, блогерами, лидерами мнений. Они искренне признаются в любви к Беларуси. Они помнят годы шоковой депрессии. Белорусы этого не переживали, поэтому некоторые выходят на протесты.