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О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ

08 сентября 2020 18:21
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Новости Беларуси. О политике страны и об очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ -1

Двухчасовая беседа получилась без купюр. Наши российские коллеги не стеснялись задавать самые острые вопросы Президенту. Но и сам Лукашенко открыто говорил о самом сложном.  

Полная версия интервью – в ближайшие дни. А вот некоторые из ярких фрагментов – в материале Евгения Пустового.  

О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ -4

Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала RT:
Здравствуйте! Крепкое рукопожатие у вас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я же в хоккей немного играю, там надо держать клюшку.

О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ -7

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Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:  
Периодически глава государства встречается с журналистами из российских регионов, с московскими экспертами, блогерами, лидерами мнений. Они искренне признаются в любви к Беларуси. Они помнят годы шоковой депрессии. Белорусы этого не переживали, поэтому некоторые выходят на протесты.  

О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ -10

В Минск приехали лица российского телевидения. Приехали за резонансным интервью.  

Подробнее – в видеоматериале

О политике и об очень личном. О чём рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям ведущих российских СМИ -13

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