«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?

Новости Беларуси. 8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже после встречи во Дворце Независимости нашему корреспонденту удалось пообщаться с главным редактором телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян.
Она поделилась впечатлениями о разговоре с главой государства и подчеркнула очень искренний и личный характер беседы.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:
Он мне понравился. Знаете, чем? Я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью СМИ другой страны (в данном случае России), говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить такие слова, что это, конечно, обидно, что это даже трагично – говорить о том, что он чувствует по этому поводу.
Он много о чем говорил. Это двухчасовое интервью. Но вот эти вещи мне понравились просто чисто по-человечески. Сидит Лукашенко, Президент, который 25 лет уже у власти. Конечно, за это время любой забронзовеет. Он сидит и совершенно по-человечески говорит о том, что ему обидно. Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились в этот момент.
Также затронули тему происходящих в Беларуси событий.
Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 13 сентября, в нашей итоговой программе «Неделя».
Читайте также:
Маргарита Симоньян: нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента
Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ
Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен