«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?

Новости Беларуси. 8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже после встречи во Дворце Независимости нашему корреспонденту удалось пообщаться с главным редактором телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Она поделилась впечатлениями о разговоре с главой государства и подчеркнула очень искренний и личный характер беседы.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:

Он мне понравился. Знаете, чем? Я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью СМИ другой страны (в данном случае России), говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить такие слова, что это, конечно, обидно, что это даже трагично – говорить о том, что он чувствует по этому поводу.