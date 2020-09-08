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«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?

08 сентября 2020 15:38
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Новости Беларуси. 8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже после встречи во Дворце Независимости нашему корреспонденту удалось пообщаться с главным редактором телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян.  

Она поделилась впечатлениями о разговоре с главой государства и подчеркнула очень искренний и личный характер беседы. 

«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?-1

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:  
Он мне понравился. Знаете, чем? Я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью СМИ другой страны (в данном случае России), говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить такие слова, что это, конечно, обидно, что это даже трагично – говорить о том, что он чувствует по этому поводу.  

«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?-4

Он много о чем говорил. Это двухчасовое интервью. Но вот эти вещи мне понравились просто чисто по-человечески. Сидит Лукашенко, Президент, который 25 лет уже у власти. Конечно, за это время любой забронзовеет. Он сидит и совершенно по-человечески говорит о том, что ему обидно. Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились в этот момент.  

Также затронули тему происходящих в Беларуси событий.  

Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 13 сентября, в нашей итоговой программе «Неделя».

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Маргарита Симоньян # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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