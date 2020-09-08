Маргарита Симоньян о Беларуси: «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому»

Новости Беларуси. О политике страны и очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси дал большое интервью ведущим российским СМИ.
Новости Беларуси. О политике страны и очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси дал большое интервью ведущим российским СМИ.
Интервью Лукашенко покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Например, телеканал «Россия-1» смотрят 99 % россиян. А у RT ежегодная аудитория – около 100 миллионов зрителей в полусотне стран. Это прекрасная возможность донести правду о Беларуси.
Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала RT:
Нам кажется очевидным, что вот этот всплеск (или, как Лукашенко сегодня его назвал – блицкриг) уже не удался, слава богу для Беларуси, с одной стороны. «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому. Это нам тоже – не знаю, насколько вам отсюда это видно, но нам так кажется – этого не случилось. Это с одной стороны.
С другой стороны, эта вот вдруг забурлившая масса ушла в такое вялое полукипение, и это теперь нельзя не учитывать.
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