Маргарита Симоньян о Беларуси: «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому»

Интервью Лукашенко покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Например, телеканал «Россия-1» смотрят 99 % россиян. А у RT ежегодная аудитория – около 100 миллионов зрителей в полусотне стран. Это прекрасная возможность донести правду о Беларуси.

Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала RT:

Нам кажется очевидным, что вот этот всплеск (или, как Лукашенко сегодня его назвал – блицкриг) уже не удался, слава богу для Беларуси, с одной стороны. «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому. Это нам тоже – не знаю, насколько вам отсюда это видно, но нам так кажется – этого не случилось. Это с одной стороны.

С другой стороны, эта вот вдруг забурлившая масса ушла в такое вялое полукипение, и это теперь нельзя не учитывать.