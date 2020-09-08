Прямой эфир

Маргарита Симоньян о Беларуси: «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому»

08 сентября 2020 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О политике страны и очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Беларуси дал большое интервью ведущим российским СМИ.  

Маргарита Симоньян о Беларуси: «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому»-1

Интервью Лукашенко покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Например, телеканал «Россия-1» смотрят 99 % россиян. А у RT ежегодная аудитория – около 100 миллионов зрителей в полусотне стран. Это прекрасная возможность донести правду о Беларуси.  

Маргарита Симоньян о Беларуси: «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому»-4

Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала RT:  
Нам кажется очевидным, что вот этот всплеск (или, как Лукашенко сегодня его назвал блицкриг) уже не удался, слава богу для Беларуси, с одной стороны. «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому. Это нам тоже – не знаю, насколько вам отсюда это видно, но нам так кажется – этого не случилось. Это с одной стороны.  

С другой стороны, эта вот вдруг забурлившая масса ушла в такое вялое полукипение, и это теперь нельзя не учитывать.  

Маргарита Симоньян о Беларуси: «Цветной революции» не произошло, хотя дело было близко к этому»-7

Читайте также:

Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»

«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?

Маргарита Симоньян: нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко # Маргарита Симоньян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»
08 сентября 2020 17:21

Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»

Александр Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия»
08 сентября 2020 17:06

Александр Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия»

Маргарита Симоньян: нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента
08 сентября 2020 13:54

Маргарита Симоньян: нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента