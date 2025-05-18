Новый шаг в сотрудничестве! Подводим итоги визита генсека ЦК Компартии Вьетнама в Беларусь

На неделе в Беларусь прилетели делегации сразу из двух стран Вьетнама и Зимбабве. Эти государства находятся не то что на приличном расстоянии друга от друга и от Беларуси, а вообще в разных частях света и являются носителями отличных культур и традиций. Однако это никому не помешало по-настоящему сблизиться с белорусами. А если чуть углубиться в историю, то у нас намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Взять хотя бы Вьетнам. Корни нашего сотрудничества уходят еще в советское прошлое. Именно тогда в этой стране познакомились с трактором «Белорус», который позже появился даже на денежных купюрах Вьетнама. Как признание заслуг этого белорусского трудяги, который помог вытянуть местное сельское хозяйство и накормить страну.

Сегодня так остро вопрос уже не стоит, а нашим тракторам и другой технике со временем пришлось потесниться. Дружба дружбой, а конкуренцию никто не отменял. Потому нынешний визит лидера Компартии Вьетнама рассматриваем как знак того, что пора бы повысить уровень коммуникации и найти новые моторы роста. В том числе в промышленности и торговле, и мы к этому готовы. Наш Президент заявил, что есть договоренность о стратегическом партнерстве. Это значит, что у Беларуси появился еще один влиятельный союзник в Юго-Восточной Азии, регионе, который сегодня особенно активно набирает политическую и экономическую силу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как Вьетнам стал новым азиатским тигром, почему сотрудничество с Минском входит в топ-задач для Ханоя и о чем договорились Лукашенко и То Лам – расскажет наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Американский ананас – авиационная бомба. Виктор Давыдов – консультант по кукурузе. Это было время игр в дипломатию и противостояния социализма – гегемонизму капитализма. Советские специалисты помогали Вьетнаму бороться за свой путь развития. Что называется, прикрывали тропу Хо Ши Мина. Виктор Давыдов, воин-интернационалист:

Был такой железнодорожный мост, и американцы все время пытались его разбомбить. Это единственный мост, тропинка, так сказать, тропы Хо Ши Мина, а дальше по тропам Хо Ши Мина и пошли на юг они там.

Сам Хо Ши Мин посещал Минск. Теперь по этому же маршруту идет нынешний генсек компартии Вьетнама То Лам. Для вьетнамцев близка наша героическая история. И тогда, и сейчас они с нашей стороны в этом геополитическом противостоянии. С гибридной агрессией Ханой столкнулся один из первых. И сейчас спустя почти шесть десятилетий во Вьетнаме помнят о «бойнях в Сонгми» – белорусских Хатынях, и защитниках из Беларуси.

Виктор Давыдов:

Мы тоже победили в этой войне. Во-первых, мы очень много самолетов сбили. Во-вторых, идеологически победили. Они поняли, что не могут победить этот Вьетнам. И слишком много они потеряли людей там, во Вьетнаме. Самолетов, техники. Договоренности с Вьетнамом будут неукоснительно выполняться – Лукашенко.

И межнациональный диалог. Меню – вьетнамское, продукты – белорусские. Гостеприимный Шинь в Беларуси живет с 90-х, есть семья и дети, а год назад открыл в столице кафе национальной кухни.

И такое рукопожатие дружбы состоялось на этой неделе. Новое геополитическое меню сотрудничества между Минском и Ханоем обсудили лидеры государств. Наш протокол назвал этот визит официальным. В релизах вьетнамской стороны ему придан самый высокий уровень – государственного. Но в любом случае – это историческая встреча. Ровно 33 года Минск и Ханой установили дипломатические отношения. А сейчас – еще и партнерство стратегического уровня. Лукашенко: заявление о восстановлении стратегического партнерства стало новой вехой в отношениях двух стран.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и сопредельных государствах:

Это сигнал. Сигнал для всех участников двустороннего взаимодействия на более пригодное, активное и продуктивное сотрудничество между странами, интересов обеих сторон. Посольство Беларуси во Вьетнаме работает с 1997 году, открыто после первого визита Александра Лукашенко. Тогда белорусский аист набирал высоту, а Ханой – силу. Теперь Вьетнам называют новым азиатским тигром. А коль для Брюсселя за Западным Бугом начинаются джунгли, то с новыми азиатскими тиграми мы точно поладим. Мы сделаем все, чтобы реализовать намеченное – Лукашенко о договоренностях с Вьетнамом на саммите БРИКС.

Отношения развивались планомерно. Дальняя Дуга не просто внешнеполитическое понятие из лексики минской дипломатии. Даже во время обмена улыбками и интенсивными визитами с еврофункционерами в Ханой не зарастала наша тропа. Теперь время строить широкий путь. Для нас это рынок с населением более 100 миллионов человек! Дорога открыта. Лукашенко заявил о намерении установить между Беларусью и Вьетнамом стратегическое партнерство. Виктор Давыдов вспоминает – сейчас уже можно – как с канатных дорог падала наша техника. И не выходила из строя.

Виктор Давыдов:

А в это время налет. Ну, надо разворачивать комплекс. Развернули комплекс, поставили эту пусковую установку, которая только что в реке была. Включили ее, она работает. И бахнули, сбили самолет. Да, вот качество нашей техники. Именно надежность и ремонтопригодность – конкурентное преимущество белорусских брендов даже в соседних странах с мировой фабрикой Китаем. Фармацевтика и совместные производства – о чем еще договорились Беларусь и Вьетнам?

То Лам уже четвертый раз в Минске и первый в таком статусе. Он выходец и органов безопасности. Поэтому сотрудничеству по линии цвета хаки – зеленый свет. Отдельно встретились министры обороны после участия переговоров в верхах. Но наша внешнеполитическая идеологема неизменна – мы едем не на танках, а на тракторах.

Владимир Боровиков:

Наш трактор изображен на 200-донговой купюре, и налаживание совместного с МТЗ производства может стать еще одним знаковым проектом тесного взаимодействия наших государств и промышленностей. Под данный проект уже выбрана производственная площадка. Активно ведется переговорный процесс. После таких рукопожатий между ведомствами дальнее плечо по плечу. Логистика нелегкая, но интерес у Ханоя к нам огромен.

Это как раз препарат, который заинтересовал наших вьетнамских коллег. Это антибиотик, цефтиофур, гидрохлорид. 30 % продукции остается на внутреннем рынке. Хватает. Остальные 70 % идут на экспорт. География поставок широкая. Это не только Россия, но и страны Азии.

Артем Сташкевич, заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности «Белвитунифарм»:

Наша продукция требует особого температурного режима, поэтому каждая партия поставки прорабатывается с нашими партнерами в зависимости от их потребностей. То есть мы согласовываем, это может быть автомобильный транспорт с использованием термоустановок, либо же это авиатранспорт. На взлете научное сотрудничество, культурный диалог и даже информационное взаимодействие. «Голос Вьетнама» будет транслировать кадры из Беларуси, доверительный диагноз наших отношений передают и фармацевтические проекты.

Нынешнее руководство Вьетнама готово к тесной интеграции с Беларусью – серьезные заслуги отмечены высшей наградой для иностранных представителей – Орден дружбы. Новая веха – это региональное сотрудничество. Тем более сейчас во Вьетнаме завершилась реформа по административно-территориальному устройству. Растет страна. Лукашенко: заявление о восстановлении стратегического партнерства стало новой вехой в отношениях двух стран. Не менее амбициозные цели ставят перед собой гомельские молочники.

Александр Кривоногов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию предприятия:

Уже с начала 2025 года мы отгрузили 250 тонн готовой продукции на сумму 328 тысяч долларов. Как видите, планка в один миллион долларов в текущем году абсолютно достижима. Реально, это и есть наш план. Белорусские продукты во Вьетнаме знают и любят. Признание есть – будут создавать производства.

Владимир Боровиков:

С момента завершения процедур сертификации на полках магазинов во Вьетнаме можно найти наше питьевое молоко. А недавно мы добавили сыры. Востребованными на рынке остаются алкогольная продукция, белорусский шоколад и кондитер.

Колбасы вкусные белорусские и рыба копченая. Очень нравится! И водка белорусская такая вкусная.