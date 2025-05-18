Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):

Россия всегда давала переговорному процессу зеленый свет. Давайте вспомним, вот прямо начиная с 2022 года, когда именно Украина разорвала фактически подписанный договор, причем разорвала-то как подло: а дождались выполнения условий России, то есть отвода войск, и по этим войскам, которые отходили, еще били. И пленных, и раненых добивали. То есть вот так вот подло действовали. А свою часть договоров – вот там этот косматый англичанин приехал и сказал: давайте, воюйте – не выполнило.

Россия готова к миру, и совершенно четко сформулированы условия. Вот наиболее ярко Владимир Владимирович Путин изложил их в МИДе в июне прошлого года: вывод войск врага с территории Российской Федерации, невступление в НАТО, против вступления в Евросоюз не возражаем – это, пожалуйста, пусть вступают. И, конечно же, это обязательно, чтобы не было в Украине фашизма. Потому что любой фашизм – это ужасно в любых проявлениях. Нацизм, фашизм – это уже термины. И, конечно, чтобы не было притеснений никаких национальностей. А мы сейчас видим, что Украина развернулась во всей своей красе и притесняет уже не только русскоязычных. Почему я говорю, что у меня настроения пессимистические? Что мы даем шанс доказать этому недогосударству, что оно все-таки государство, и оно не государство-террорист. Но это государство доказывает, что оно – государство-террорист. А как мы понимаем, по всем международным законам, по обычаям, по всем правилам элементарной безопасности, переговоры с террористами запрещены. Террористов надо уничтожать.