Николя Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Это нечто совершенно безумное. Франция, Австрия – мы испытали на себе давление войны в Грузии. Люди из Европейского союза открыто давали деньги оппозиции. Выходили на улицы и выступали против демократически избранного правительства. Мы видели, что произошло в Румынии, где между посольством Франции и судами велись дискуссии, в результате которых было решено, что кандидат, который был избран первым в первом туре президентских выборов, не мог выставить свою кандидатуру, потому что он не представлял демократические ценности в их понимании.

Что это значит? Каковы будут демократические ценности, если кандидат, выбранный народом, не займет первое место? Это чрезвычайно пугает. Существует большой риск. В Западной Европе не так уж много демократических стран, поскольку многие СМИ в Западной Европе контролируются государством или принадлежат олигархам. И мы видим, что все больше и больше кандидатов, которые хотят суверенитета, которым не нравится Европейский союз, становится все более популярными. И единственный ответ на это – использовать имеющееся у них давление, чтобы запретить этих кандидатов, а не заставлять их отказываться от власти. Это происходит в тот или иной момент, особенно учитывая, что сегодня в Западной Европе довольно плохая экономическая ситуация с высоким уровнем задолженности. У нас все еще есть инфляция, безработица, социальные проблемы. В тот или иной момент это, конечно, произойдет. Люди думают, что единственный способ добиться того, чтобы о них услышали – это прибегнуть к чему-то более радикальному.

Итак, повторяю, ситуация очень сложная. Я думаю, что Запад и алтантисты находятся в очень плохом положении, потому что они уже давно совершают множество подобных плохих поступков. Но людям это неинтересно. Теперь, когда люди начинают голодать, когда растет бедность, когда политические идеи и партии запрещены, я определенно думаю, что это вызовет у населения Европы все большее и большее недовольство Европейским союзом и сегодняшним истеблишментом. Алтантистским истеблишментом, который не является таковым, позволить людям реализовать демократическое право голоса, говорить то, что они хотят, и голосовать за того, за кого они хотят.