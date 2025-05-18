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Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения

18 мая 2025 18:26
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Владимир Ващенко продолжит работу в должности председателя Белорусской федерации волейбола. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции. Кандидатуру поддержали все делегаты, приоритеты в работе руководителя остаются те же – национальные команды детско-юношеский спорт, а также регионы, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. 

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения-2

В этот же день федерация подвела итоги сезона. Впервые состоялась церемония награждения «VOLLEY OSCAR 2025», где были вручены награды в 16 номинациях. 

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения-4

Владимир Ващенко, председатель Белорусской федерации волейбола:
Та работа, которая проделана за последние четыре года, наверное, заслуживает того, чтобы мы вот так вот чествовали наших великих спортсменов. Я, допустим, очень волнуюсь.

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения-6

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Хочется отметить каждого человека, который внес вклад в развитие волейбола. Хочется не забыть никого и оставить праздник, потому что такие события, они никогда не забываются.

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения-8

Надежда Столяр, «Мисс волейбол»:
Мы были все достойны этой награды, на самом деле, но очень приятно, что выбрали меня, ценю.

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения-10

Никита Коновалов, лучший игрок сезона:
Все привыкли видеть нас в игровой форме, а все в костюмах. Очень интересное мероприятие. Если получится забрать одну из номинаций, будет очень здорово для меня.

Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения-12

Алексей Ковалев, тренер мужской юниорской сборной по волейболу:
Моя мечта – подготовить олимпийского чемпиона по волейболу.

# Волейбол # Белорусская федерация волейбола # Алла Тетерина # Надежда Столяр # Владимир Ващенко # Алексей Ковалев # Никита Коновалов

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