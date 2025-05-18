Белорусская федерация волейбола подвела итоги сезона! Как прошла церемония награждения

Владимир Ващенко продолжит работу в должности председателя Белорусской федерации волейбола. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции. Кандидатуру поддержали все делегаты, приоритеты в работе руководителя остаются те же – национальные команды детско-юношеский спорт, а также регионы, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

В этот же день федерация подвела итоги сезона. Впервые состоялась церемония награждения «VOLLEY OSCAR 2025», где были вручены награды в 16 номинациях.

Владимир Ващенко, председатель Белорусской федерации волейбола:

Та работа, которая проделана за последние четыре года, наверное, заслуживает того, чтобы мы вот так вот чествовали наших великих спортсменов. Я, допустим, очень волнуюсь.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Хочется отметить каждого человека, который внес вклад в развитие волейбола. Хочется не забыть никого и оставить праздник, потому что такие события, они никогда не забываются.

Надежда Столяр, «Мисс волейбол»:

Мы были все достойны этой награды, на самом деле, но очень приятно, что выбрали меня, ценю.

Никита Коновалов, лучший игрок сезона:

Все привыкли видеть нас в игровой форме, а все в костюмах. Очень интересное мероприятие. Если получится забрать одну из номинаций, будет очень здорово для меня.