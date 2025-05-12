Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?

Перспективные точки роста в межгосударственных отношениях Минск и Ханой обозначили 12 мая во Дворце Независимости, а еще закрепили особый статус наших отношений. Беларусь и Вьетнам отныне партнеры стратегические. Соответствующее заявление 12 мая приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама. То Лам с официальным визитом в Минске. Немало говорили, конечно, и о конкретике: например, поставках во Вьетнам белорусской техники. Но, главное, что закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет, – это особо подчеркнул белорусский лидер на встрече, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1997 году во Вьетнаме открыли посольство Беларуси, это было после первого визита Александра Лукашенко в это государство Юго-Восточной Азии. Тогда белорусский аист набирал высоту, а Ханой – силу. Теперь Вьетнам называют новым азиатским тигром. Для нас это рынок с населением более 100 миллионов человек! Дорога открыта.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

У нас есть продажи как по пассажирской, так и по сельхозтехнике. Также мы реализуем совместный проект по изготовлению во Вьетнаме именно грузовой техники. Причем мы видим проект, он имеет потенциал распространения на третье государство.

Решено ускорить создание совместного производства белорусских тракторов и техники МАЗ на территории Вьетнама. Не только для местного рынка, но и для экспорта совместной продукции в Индонезию. Сегодня генсеку показали промышленный потенциал Беларуси. На базе МТЗ собрали технику «Гомсельмаша», «МотоВелоЗавода» и, конечно же, из МАЗа. За годы сотрудничества Вьетнам купил в Беларуси почти 15 тысяч тракторов. Сейчас новый этап – совместное производство. Планируется собирать по тысяче единиц техники в год.

Андрей Маталыцкий, первый заместитель генерального директора ОАО «МАЗ»:

Планируется сборка МТЗ-451 на 50 лошадиных сил для работы на чеках рисовых полей в мокрой среде и в сухой среде. С локализацией продукта не менее 45 %, то есть с возможностью установки комплектующих на трактор, которые производятся в Юго-Восточной Азии. И дальнейшая реализация в те же регионы, не только в самом Вьетнаме, но и в приграничье.

Да – рядом Китай. Да – логистика нелегкая. Но интерес у Ханоя к Минску огромен. То Лам – выходец из органов безопасности. Поэтому сотрудничеству по линии цвета хаки – зеленый свет. Сегодня же встретились министры обороны уже после участия переговоров в верхах. Вместе с протоколом между оборонными ведомствами о подготовке специалистов, рукопожатиями, соглашениями, планами сотрудничества обменялись руководители еще семи ведомств. В том числе по линии научной деятельности, культурного диалога и даже информационного сотрудничества. «Голос Вьетнама» будет транслировать кадры Беларуси.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

У нас до подписания этого соглашения была встреча на высоком уровне. Приезжала сюда вьетнамская делегация. Мы уже тогда договорились запустить какие-то пилотные проекты. Мы уже друг для друга делаем даже контент и обмениваемся. Очень большая заинтересованность со стороны этой корпорации. И у нас, как вы знаете, огромное количество материалов. Не только у нашей компании, но и «Беларусь-24» собирает контент со всех ведущих телекомпаний. Диагноз наших доверительных отношений передает несколько моментов. Беларусь будет готовить ученых для Вьетнама, объединяют нас и фармацевтические проекты.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Это кооперация, что на сегодняшний момент это не является чем-то новым. Мы с 2000-х годов взаимодействуем с Вьетнамом и у нас есть поставки в эту страну. Конечно, основной пик приходится все-таки на 2018, 2019, 2020 год. Мы говорим про то, что на сегодняшний момент это даже не сотни тысяч долларов наших поставок туда фармацевтической продукции, а уже миллионы.