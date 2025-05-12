Договорённости с Вьетнамом будут неукоснительно выполняться – Лукашенко

Новый азиатский тигр и будущая мировая мастерская, которая уже в ближайшее десятилетие выйдет на топовые экономические позиции в планетарном масштабе, виртуозно обгоняя признанных лидеров и континента, и даже мира. Все это о Вьетнаме – государстве с населением более 100 миллионов человек и все более крепкими позициями в мировой экономике. Помните метафору «экономическое чудо»?! Так вот, Ханой весьма заслуженно примеряет этот статус на себя. А еще Вьетнам – партнер надежный и предсказуемый. А потому Минску и Ханою точно по пути: и в экономике, и в геополитике. Перспективные точки роста в межгосударственных отношениях обозначили 12 мая во Дворце Независимости, а еще закрепили особый статус наших отношений. Беларусь и Вьетнам отныне партнеры стратегические. Соответствующее заявление сегодня приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама. То Лам с официальным визитом в Минске. Немало говорили, конечно, и о конкретике: например, поставках во Вьетнам белорусской техники. Но, главное, что закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет, – это особо подчеркнул белорусский лидер на встрече, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой о деталях переговоров.

Управленческие круги Вьетнама в белорусском Дворце Независимости. Выставка картин про нашу героическую историю. Им это близко. Геополитическое противостояние социалистического и капиталистического миров случилось на территории Вьетнама. Это уже была война с гибридными элементами и такой же западной американской жестокостью. И сейчас, спустя почти шесть десятилетий, в Ханое помнят о «бойнях в Сонгми» – белорусских Хатынях – и защитниках из Беларуси.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Это государство, с которым нас связывают очень тесные исторические узы сотрудничества, взаимодействия, братства даже в ходе той освободительной войны, которую они вели. Я скажу, одна из первых встреч, которую провел первый секретарь Компартии, это была встреча с обществом дружбы Беларуси и Вьетнама. Где большое место занимают как раз таки те наши ветераны, которые участвовали в той кампании. В отношениях Минска и Ханоя есть история, настоящее и перспективы на будущее. В Беларуси звучит гимн Вьетнама – это один из элементов церемонии официального визита. А от Президента конкретные предложения вьетнамской стороне.