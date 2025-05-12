Мы сделаем всё, чтобы реализовать намеченное – Лукашенко о договорённостях с Вьетнамом на саммите БРИКС

Перспективные точки роста в межгосударственных отношениях Минск и Ханой обозначили 12 мая во Дворце Независимости, а еще закрепили особый статус наших отношений. Беларусь и Вьетнам отныне партнеры стратегические. Соответствующее заявление 12 мая приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама. То Лам с официальным визитом в Минске. Немало говорили, конечно, и о конкретике: например, поставках во Вьетнам белорусской техники. Но, главное, что закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет, – это особо подчеркнул белорусский лидер на встрече, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношениях Минска и Ханоя есть история, настоящее и перспективы на будущее. В Беларуси звучит гимн Вьетнама – это один из элементов церемонии официального визита. А от Президента конкретные предложения вьетнамской стороне. Договоренности с Вьетнамом будут неукоснительно выполняться – Лукашенко.

Встреча знаковая. Ровно 33 года Минск и Ханой установили дипломатические отношения. Но символизм не самого главное во внешней политике Минска. Каждый визит на саммит и рукопожатие мы пытаемся монетизировать, развивая торгово-экономические отношения. Время ревизировать договоренности во время встречи в Казани на полях БРИКС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы предложили, как и договаривались в Казани, вьетнамской стороне план совместных действий на ближайшую перспективу, 2025-2027 год. Думаю, что мы сделаем все для того, чтобы реализовать намеченное в этой дорожной карте. Господин генеральный секретарь, у нас, естественно, есть вопросы, которые в повестке дня и которые надо решать оперативно. Думаю, что мы с вами эти вопросы обсудим. И если мы достигнем совместного решения, мы в ближайшее время их реализуем. Будь то платежи, взаимные платежи между двумя государствами, будь то авиационное сообщение и все, что с ним связано. Это те вопросы, без которых функционировать экономика не может и люди жить не могут.