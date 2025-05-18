Фатигаров о переговорах: Путин даёт Украине шанс – соглашайтесь, глупые

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):

Почему сейчас эти переговоры очень нужны нашей российской стороне? Для четкого закрепления позиций на международной арене. В июне 2024 года, мы об этом сегодня уже говорили, Владимир Владимирович произнес четкие условия в МИДе и сказал: если Украина на них не пойдет, дальше будет хуже. И возникла пауза на многие месяцы. А когда понимать, что Украина не идет и дальше будет хуже? Вот с какого момента будет дальше хуже? И вот сейчас Владимир Владимирович дает Украине шанс: соглашайтесь, глупые. Вот сейчас четко совершенно зафиксировано. Переговоры как бы те, да не те. Условия на земле другие.

И если Спиридон Павлович говорит, что не будет прорыва, прорыв будет, он будет под Константиновкой. И прорыв будет дальше. И мы закрепляемся уже, пока небольшими силами, но закрепляемся на правом берегу Днепра. Там уже с помощью военной силы будем освобождать и Херсонскую область, и Запорожскую область.

Поэтому условия действительно могут быть гораздо хуже. Мы идем вперед в Сумской области, в Харьковской области. Мы не исключаем возможность, что население этих областей тоже захочет провести референдум и вполне возможно выберет в качестве своего будущего Российскую Федерацию. И сейчас Владимир Владимирович Путин, наступая на горло собственной песне, понимая, что у нас есть все основания и успехи на линии боевого соприкосновения, дает из гуманитарных соображений, потому что жизнь людей бесценна, дает возможность украинскому режиму остановиться и говорит, вот этот момент – соглашайтесь, в этот момент вы не соглашаетесь. Дальше будет хуже. И вообще не факт, что после такого утверждения этого режима реалистического кто-то вообще захочет с ним разговаривать.