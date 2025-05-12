Лукашенко заявил о намерении установить между Беларусью и Вьетнамом стратегическое партнерство

Вьетнам – один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И, как подчеркнул Александр Лукашенко, в основе сотрудничества лежат дружба и взаимное уважение. Политические контакты между нашими странами налажены. Частая практика – личные встречи на высшем уровне. Александр Лукашенко посещал столицу Ханой трижды, состоялись и ответные визиты с вьетнамской стороны. Нынешний генсек ЦК Компартии То Лам в последний раз посещал Беларусь в 2022 году в должности министра общественной безопасности. Сегодня исторический день для развития двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Генеральный секретарь, у нас есть вопросы, которые на повестке дня и которые надо решать оперативно. Думаю, что мы с вами эти вопросы обсудим, и если мы достигнем совместного решения, мы в ближайшее время их реализуем. Будь то платежи, взаимные платежи между двумя государствами, будь то авиационное сообщение и все, что с ним связано. Это те вопросы, без которых функционировать экономика не может и люди жить не могут. Откровенно можно говорить сегодня о том, что мы интенсивно сотрудничали с вами в области военно-промышленного комплекса, поставок наших образцов вооружений во Вьетнам. Если вам это будет интересно, мы готовы это возобновить и ждем вас на выставке этой продукции MILEX в Минске в ближайшие дни.