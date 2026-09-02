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Новости по тегу #То Лам

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на динамику контактов с Вьетнамом за счет новых проектов и инициатив
02 сентября 2026 06:15

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на динамику контактов с Вьетнамом за счет новых проектов и инициатив

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости
03 июля 2026 17:25

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама
07 апреля 2026 10:49

Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны
07 апреля 2026 09:15

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

Новый шаг в сотрудничестве! Подводим итоги визита генсека ЦК Компартии Вьетнама в Беларусь
18 мая 2025 18:49

Новый шаг в сотрудничестве! Подводим итоги визита генсека ЦК Компартии Вьетнама в Беларусь

Лукашенко: заявление о восстановлении стратегического партнерства стало новой вехой в отношениях двух стран
12 мая 2025 18:15

Лукашенко: заявление о восстановлении стратегического партнерства стало новой вехой в отношениях двух стран

Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?
12 мая 2025 17:28

Фармацевтика и совместные производства – о чем ещё договорились Беларусь и Вьетнам?

Мы сделаем всё, чтобы реализовать намеченное – Лукашенко о договорённостях с Вьетнамом на саммите БРИКС
12 мая 2025 17:00

Мы сделаем всё, чтобы реализовать намеченное – Лукашенко о договорённостях с Вьетнамом на саммите БРИКС

Лукашенко о То Ламе: благодаря ему мы спасли отношения Беларуси и Вьетнама
12 мая 2025 13:35

Лукашенко о То Ламе: благодаря ему мы спасли отношения Беларуси и Вьетнама

Лукашенко: принято решение активизировать взаимодействие научно-технической сферы Беларуси и Вьетнама
12 мая 2025 13:34

Лукашенко: принято решение активизировать взаимодействие научно-технической сферы Беларуси и Вьетнама

Лукашенко: надо возобновить поставки во Вьетнам карьерной техники, грузовиков и тракторов «Беларус»
12 мая 2025 10:57

Лукашенко: надо возобновить поставки во Вьетнам карьерной техники, грузовиков и тракторов «Беларус»

Лукашенко заявил о намерении установить между Беларусью и Вьетнамом стратегическое партнерство
12 мая 2025 10:40

Лукашенко заявил о намерении установить между Беларусью и Вьетнамом стратегическое партнерство