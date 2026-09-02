Новости по тегу #То Лам

«Исторический путь, который прошел суверенный Вьетнам, закалил и объединил народ и Партию в единое сильное государство».
В их числе руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР и многих других.
Белорусский лидер выразил уверенность, что под его руководством страна продолжит двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем будут укрепляться на пользу наших дружественных народов.
Во Вьетнаме новый президент. Национальная ассамблея избрала на этот пост генерального секретаря Коммунистической партии страны То Лама. Вьетнамские законодатели проголосовали за это решение единогласно.
Как Вьетнам стал новым азиатским тигром, почему сотрудничество с Минском входит в топ-задач для Ханоя и о чем договорились Лукашенко и То Лам?
Перспективные точки роста в межгосударственных отношениях Минск и Ханой обозначили 12 мая во Дворце Независимости, а еще закрепили особый статус наших отношений.
Вьетнам называют новым азиатским тигром. Для нас это рынок с населением более 100 миллионов человек! Дорога открыта.
Беларусь и Вьетнам отныне партнеры стратегические. Соответствующее заявление 12 мая приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.
«.Я уверен, что с этим человеком мы сделаем очень много для того, чтобы фундамент наших отношений никто не смог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему», – отметил Президент.
Беларусь и Вьетнам отныне – стратегические партнеры. Соответствующее заявление сегодня приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама.
«Мы уверенно продолжаем движение вперед, нацеленное на качественное и долгосрочное взаимодействие.
Соответствующее заявление 12 мая приняли в ходе официальных переговоров. С официальным визитом генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам в Минске.
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