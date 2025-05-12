Лукашенко: заявление о восстановлении стратегического партнерства стало новой вехой в отношениях двух стран

Перспективные точки роста в межгосударственных отношениях Минск и Ханой обозначили 12 мая во Дворце Независимости, а еще закрепили особый статус наших отношений. Беларусь и Вьетнам отныне партнеры стратегические. Соответствующее заявление 12 мая приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама. То Лам с официальным визитом в Минске. Немало говорили, конечно, и о конкретике: например, поставках во Вьетнам белорусской техники. Но, главное, что закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет, – это особо подчеркнул белорусский лидер на встрече, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря дальновидности Александра Лукашенко – концепция дальней дуги – и, что очень важно, дружественным отношениям с лидером Вьетнама, а это в Азии играет важнейшую роль для внешней политики, у нас сотрудничество выходит на стратегический уровень. Это не просто красивые слова, а статус сотрудничества. И вообще исторический момент во взаимоотношениях.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Для нас очень важными является подписание вот этого совместного заявления лидеров наших стран о выводе сотрудничества с Вьетнамом на уровень стратегического партнерства. Это второй по значимости уровень, ну по тому разряду, как это у себя Вьетнам видит, согласно их установочных документов, и, собственно говоря, это дает дополнительные возможности для развития сотрудничества с Вьетнамом во всех отраслях. То есть это самый большой сигнал всем организациям, компаниям, министерствам Вьетнама о том, что Беларусь является стратегическим партнером Вьетнама и что с нами не только можно, но и нужно развивать отношения.

Наш протокол назвал этот визит официальным. В релизах вьетнамской стороны придан самый высокий уровень – государственного. А это предполагает сразу несколько встреч и локаций. Делегацию Вьетнама сегодня встречали во всех знаковых местах столицы. Наш градоначальник и заместитель председателя Народного комитета Ханоя подвели итоги действующей программы сотрудничества между столицами. В Мингорисполкоме прошла встреча с делегацией вьетнамской столицы. С начала года есть успехи в товарообороте – за первые три месяца темп роста составил более чем 90 %. Основой нашего экспорта стали химические и минеральные удобрения, лекарства, медицинская техника. Вьетнамский импорт – пылесосы, аккумуляторы, продукты питания. Кстати, придать темп региональному сотрудничеству – предложение Президента. Тем более сейчас во Вьетнаме завершилась реформа по территориальному устройству.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Подписано и действует 13 соглашений между регионами Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам. Всего 58 регионов во Вьетнаме. И мы договорились постараться приложить усилия для того, чтобы расширить географию нашего регионального сотрудничества, которое наверняка принесет дополнительные дивиденды для нашего межгосударственного взаимодействия и позволит нам увеличить и торгово-экономическое отношение, и усилить наши связи в социально-гуманитарной сфере.

Это кадры встречи лидера Вьетнама с руководством двух палат Национального собрания. Между странами создана группа дружбы, налажен парламентский диалог. Все стратегические решения приняты во Дворце Независимости. Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: главная задача – активизироваться в экономике. Нынешнее руководство Вьетнама готово к тесной интеграции с Беларусью. Серьезные заслуги отмечены высшей наградой для иностранных представителей – Орден дружбы. Лукашенко о То Ламе: благодаря ему мы спасли отношения Беларуси и Вьетнама. Новые перспективы для бизнес-кругов и доступность для туристов. С начала года существует безвиз – надо подниматься на новые высоты. Буквально. Открывать регулярный рейс Минск – Ханой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без всякого преувеличения новой вехой в отношениях двух стран стало принятие только что подписанного нами совместного заявления о восстановлении стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом. Решение для нас вполне логичное, закономерное, назревшее. Вьетнам – один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И в основе нашего сотрудничества лежит искренняя дружба, взаимное уважение и поддержка. Работа только начинается. План на три года. Дорожная карта – ее утвердят на высшем уровне. Александра Лукашенко ждут в Ханое. Приглашение получено.

Александр Лукашенко:

Товарищ То Лам, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить вашу прекрасную страну. Обещаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся у вас на родине и сможем начало сегодняшних соглашений и договоренностей в чем-то реализовать. Мне кажется, мы наработаем еще ряд наших принципиальных, конкретных соглашений и подпишем уже в вашей столице. Вьетнам в зоне свободной торговли ЕАЭС, а Минск Ханой готов поддержать в АСЕАН. Пока посажены лишь два дерева дружбы. Но впереди целая аллея. Наблюдательные журналисты отметили – Президенты встретились как друзья, а расстались как братья. Ненадолго – впереди новый визит.