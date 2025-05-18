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«Ехали за первым местом». Подводим итоги выступления белорусов на ЧМ по пляжному футболу

18 мая 2025 18:24
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Программа «Спорттаймер» следила за выступлением нашей команды на протяжении всего чемпионата мира по пляжному футболу, и мы хотели услышать о перспективах белорусского пляжного футболе, узнать тонкости и нюансы.

«Ехали за первым местом». Подводим итоги выступления белорусов на ЧМ по пляжному футболу-2

Михаил Ботников, председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Беларуси:
Безусловно, тот результат, который показала национальная команда Республики Беларусь по пляжному футболу, феноменальный. Мы единственная команда в игровом виде спорта, которая на чемпионате мира заняла второе место.

Юлия Силипицкая, СТВ:
Но это не предел.

Михаил Ботников:
Нет. У нас есть мечта – занять первое место. Дальше говорить не буду, потому что это мечта.

Юлия Силипицкая:
А цель?

Михаил Ботников:
Цель – стать лучшими в мире.

Юлия Силипицкая:
Мальчишки вернулись расстроенные.

Михаил Ботников:
Потому что мы ехали туда за первым местом. То, как развивалась команда, какие результаты она показывала, в какой физической форме находились ребята, как работали Ника, федерация, медицинский штаб… Результат достигается только тогда, когда все единомышленники в едином русле работают и все настроены на достижение максимального результата.

Подробнее в видеоматериале.

# Футбол

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