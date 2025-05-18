К чему приведёт срыв переговоров Зеленским – рассказал Килинкаров

Спиридон Килинкаров, украинский политик:

Для Дональда Трампа сам факт прямых переговоров является его большой политической победой. Вне зависимости от исхода этих переговоров. Если Зеленский будет срывать, саботировать эти переговоры, к чему это приведет? Это приведет к изменению характера самой войны. Но мы же понимаем, что Россия не исчерпала весь арсенал имеющихся у нее на вооружении тяжелых вооружений, которые еще не использовались в ходе этой войны. Поэтому все может быть как раз реализовано таким образом, что в случае срыва переговоров или нежелания украинской стороны идти на какие-то компромиссы, это закончится более масштабной и более агрессивной войной на поле боя со всеми вытекающими последствиями.

Что в этой ситуации будут делать европейцы в случае, если российская армия, условно говоря, начнет наступать со скоростью 3-5 километров в сутки по широкой линии фронта? Они будут кричать Дональду Трампу: остановите российскую армию. Вот те самые европейцы, которые сегодня призывают Украину воевать, они же будут стенать и просить: остановите российскую армию. Я предполагаю, что такой сценарий возможен, и Дональду Трампу еще придется на каком-то этапе, там, где они согласуют, остановить российскую армию, спасти украинскую государственность в тех границах, в которых она останется. Преподнести это как большую победу. Все это у нас еще впереди. Поэтому, если Украина, исходя из своих интересов, не поймет вот этот сценарий, который на самом деле мне кажется очевидным, и не предпримет решения в интересах своей страны, так она и будет идти в фарватере британской политики, французской или американской со всеми вытекающими последствиями. Но издержки все будет нести исключительно украинская сторона, как это было на протяжении всего этого периода времени.