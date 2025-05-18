Бузин: Стамбульские соглашения с учётом положений 2022-го заключены не будут

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

На сегодняшний момент его реализация невозможна. Это моя четкая позиция как человека, который занимается этим направлением. Второй момент. Исходя из тех тенденций, исходя из тех взглядов, которые имеются сегодня в Украине. Как только будет прекращена война и выполнено хотя бы 70 % из тех условий, которые написаны, сегодняшнее руководство Украины просто-напросто сметут, оно будет не нужно. Они сегодня живут на противодействии России. Это главная идея. И самое главное, что эта же идея – это сформулированный, обобщенный взгляд западного мира, который транслирует Европа.

Не зря в Украину чуть ли не друг за другом приезжают делегации, которые продвигают этот нарратив, которые заставляют, я подчеркну, заставляют Украину продолжать свои боевые действия, заставляют вести войну и все дальше, говоря о мире, отодвигают этот мир. Почему? Потому что все руководство основных государств Европы сегодня живет или существует только благодаря идее противодействия России. И здесь необходимо вспомнить Евросоюз, Урсулу фон дер Ляйен, ее окружение, которое транслирует этот нарратив десятилетиями, которое берет на себя ответственность и заставляет собственных людей идти на серьезные жертвы для того, чтобы противодействовать мифической угрозе России. И говоря конкретно о ситуации: как только угроза России уходит в сторону, они становятся не нужны. Становится не нужна НАТО, которая сегодня требует 5 % от ВВП отправить на военные расходы. Это огромные суммы. Это игра с высокими ставками на мировой арене. Соответственно, уважаемые друзья, с вероятностью в 90 % я могу гарантировать, что в данной ситуации Стамбульские соглашения заключены с учетом тех положений 2022 года не будут.