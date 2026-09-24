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Новости по тегу #Беларусь-Вьетнам

Беларусь и Вьетнам отметили положительную динамику в сфере военного сотрудничества
24 сентября 2026 06:14

Беларусь и Вьетнам отметили положительную динамику в сфере военного сотрудничества

В Беларуси встретили военную делегацию Вьетнама
23 сентября 2026 06:08

В Беларуси встретили военную делегацию Вьетнама

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама
04 сентября 2026 16:55

Александр Вольфович провел встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на динамику контактов с Вьетнамом за счет новых проектов и инициатив
02 сентября 2026 06:15

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на динамику контактов с Вьетнамом за счет новых проектов и инициатив

Беларусь и Вьетнам обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения
22 июля 2026 07:24

Беларусь и Вьетнам обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области тылового обеспечения

В Палате представителей принимали Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама – что обсудили?
13 апреля 2026 17:16

В Палате представителей принимали Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама – что обсудили?

Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама
07 апреля 2026 10:49

Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост Президента Вьетнама

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму
11 марта 2026 17:03

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму

Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с жертвами сильных ливней
25 ноября 2025 19:55

Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с жертвами сильных ливней

Делегация Белорусского союза женщин продолжает визит во Вьетнаме
19 ноября 2025 11:18

Делегация Белорусского союза женщин продолжает визит во Вьетнаме

Белорусская делегация участвует в 95-летнем юбилее основания Вьетнамского союза женщин
18 ноября 2025 14:18

Белорусская делегация участвует в 95-летнем юбилее основания Вьетнамского союза женщин

МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама
27 октября 2025 06:14

МВД Беларуси готово предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама