На встрече с Виктором Хрениным стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества, отметив его системный характер и опору на прочную историческую основу.
В Центральном доме офицеров прошли переговоры белорусской и вьетнамской сторон. Ключевая тема – защита информационного пространства и консолидация общества.
Во время встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом, а также обучения специалистов из Вьетнама в белорусских вузах. Был рассмотрен проект плана совместный работы по широкому спектру направлений на ближайшие два года.
«Исторический путь, который прошел суверенный Вьетнам, закалил и объединил народ и Партию в единое сильное государство».
Визит проходит в рамках укрепления партнерства между оборонными ведомствами двух стран.
Главная тема встречи – перезагрузка экономических отношений и новый импульс для межпарламентского диалога.
Белорусский лидер выразил уверенность, что под его руководством страна продолжит двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем будут укрепляться на пользу наших дружественных народов.
Соответствующее поручение уже дано Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Глава государства выразил надежду на скорую ликвидацию последствий и стабилизацию ситуации, а также на возвращение раненых и пропавших без вести в свои дома, а жителей Вьетнама – к спокойной жизни.
В ходе визита запланирована обширная деловая программа. Проведены переговоры об укреплении парламентских связей.
Союзы женщин Беларуси и Вьетнама наметили сферы сотрудничества.
Стороны обсудили обмен делегациями и экспертами, оперативное предоставление информации, проведение совместных мероприятий. Подписан меморандум о взаимопонимании.
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