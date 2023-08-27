Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Однополярная международная система рухнула? Как вы считаете?

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):

Да, безусловно, рухнула. И стремление 23 стран вступить в БРИКС это доказывает. Сейчас мы наблюдаем постепенное формирование и институционализацию многополярного мироустройства.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Когда мы говорим о монополярной системе, то есть очень много подходов к тому, как к этому относиться. Достаточно известный исследователь Хантингтон говорил о том, что сегодня мы наблюдаем очень интересную гибридную систему, когда есть один гегемон, и вокруг него формируются еще несколько достаточно независимых государств, которые не могут повлиять на его политику в целом, но тем не менее могут высказывать свое мнение и формировать свое собственное отношение. То есть монополярность идет к своей трансформации.