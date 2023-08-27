Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Однополярная международная система рухнула? Как вы считаете?
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):
Да, безусловно, рухнула. И стремление 23 стран вступить в БРИКС это доказывает. Сейчас мы наблюдаем постепенное формирование и институционализацию многополярного мироустройства.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Когда мы говорим о монополярной системе, то есть очень много подходов к тому, как к этому относиться. Достаточно известный исследователь Хантингтон говорил о том, что сегодня мы наблюдаем очень интересную гибридную систему, когда есть один гегемон, и вокруг него формируются еще несколько достаточно независимых государств, которые не могут повлиять на его политику в целом, но тем не менее могут высказывать свое мнение и формировать свое собственное отношение. То есть монополярность идет к своей трансформации.
Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Я тоже считаю, что однополярный мир рухнул, но, кроме того, он рухнул в голове. Но нужно учитывать, что исторически он никогда не был возможен. Он всегда ограничивается нашим незнанием о других мирах, о других центрах, о других регионах мира. И мы наблюдали, что в течение некоторого времени выстраивалась некая евроатлантическая солидарность, вот именно с тем, как начались трещины внутри этой евроатлантической солидарности, мы стали говорить о том, что однополярный мир рухнул. Но на самом деле его никогда и не было.
Читайте также:
Дмитрий Суслов: до президентских выборов в США урегулирование конфликта в Украине вряд ли произойдёт
«Вопросы безопасности, глобального управления». Какие будут приоритеты председательства России в БРИКС?
Какие решения были приняты на саммите БРИКС? Рассказал Дмитрий Суслов